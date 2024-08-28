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Бизнес

Около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль"

06 сентября 2024 15:46  [122] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Областной центр "Мой бизнес" провел День поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль".  Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие прошло в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Потенциальными заказчиками Дня поставщика стали АО "ОКБМ Африкантов", ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "Норкем", ООО "Сибур-Кстово", АО "Транснефть – Верхняя Волга", АО "Газпром межрегионгаз".

Компании рассказали о своих потребностях и о том, как принять участие в их программах закупок. Участники встречи смогли задать вопросы заказчикам в формате B2B-переговоров. Помимо этого, была организована выставка продукции участников, на которой 23 малые и средние компании презентовали потенциальным заказчикам элементы для нефтегазовой промышленности, теплоизоляцию, еду и напитки, спецодежду и обувь,   компоненты системы спутниковой навигации, счетчики газа и др.

Представители нижегородского Минпрома рассказали об актуальных мерах поддержки, которые действуют в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", и других государственных программ.

С начала текущего года в Нижегородской области прошло восемь Дней поставщика, участниками которых стали более 700 предпринимателей. До конца года пройдут еще два – Дни поставщика по направлениям "Металлургия" и "Строительство".

Ранее сообщалось, что около 90 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика "Деревообрабатывающая и лёгкая промышленность.

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Теги:
День поставщика МСП Нацпроект
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