Около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Областной центр "Мой бизнес" провел День поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие прошло в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Потенциальными заказчиками Дня поставщика стали АО "ОКБМ Африкантов", ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "Норкем", ООО "Сибур-Кстово", АО "Транснефть – Верхняя Волга", АО "Газпром межрегионгаз".

Компании рассказали о своих потребностях и о том, как принять участие в их программах закупок. Участники встречи смогли задать вопросы заказчикам в формате B2B-переговоров. Помимо этого, была организована выставка продукции участников, на которой 23 малые и средние компании презентовали потенциальным заказчикам элементы для нефтегазовой промышленности, теплоизоляцию, еду и напитки, спецодежду и обувь, компоненты системы спутниковой навигации, счетчики газа и др.

Представители нижегородского Минпрома рассказали об актуальных мерах поддержки, которые действуют в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", и других государственных программ.

С начала текущего года в Нижегородской области прошло восемь Дней поставщика, участниками которых стали более 700 предпринимателей. До конца года пройдут еще два – Дни поставщика по направлениям "Металлургия" и "Строительство".

Ранее сообщалось, что около 90 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика "Деревообрабатывающая и лёгкая промышленность.