Наталья Назарова оценила развитие сельского хозяйства и промышленности Вознесенского округа Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Развитие сельского хозяйства и промышленности, повышение качества жизни в сельской местности стали главными темами в повестке рабочего визита депутата Государственной Думы РФ Натальи Назаровой в Вознесенский муниципальный округ. Парламентарий ознакомилась с работой предприятий, а также оценила модернизацию РДК по проекту "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", которая ведется в рамках исполнения народной программы партии.

На обновление материально-технической базы Вознесенского районного дома культуры по партпроекту было выделено более 1,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Администрация округа добавила около 1,5 млн рублей на капитальный ремонт крыши, восстановление пола, установку специального оборудования на сцене и косметический ремонт внутренних помещений.

"Зал, знакомый всем жителям, стал более комфортным и современным. Теперь зрители могут удобно разместиться в новых креслах, артисты смогут использовать антрактно-раздвижной занавес, а качество видео улучшится благодаря новому выдвижному экрану. Музыкальные шоу станут более эффектными с электронной ударной установкой и светодиодной панелью. Наши праздники имеют все шансы стать не хуже столичных", - рассказал глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Иван Мартынов.

Далее Наталья Назарова ознакомилась с развитием сельскохозяйственной и промышленной сфер округа. Она посетила зерноочистительный комплекс ООО "Прод Сырье". Компания начала свою деятельность на территории Вознесенского округа в начале 2023 года. За это время на 1068 га были проведены культурно-технические мероприятия по введению сельскохозяйственных земель в оборот, приобретена современная техника отечественного производства.

В 2023 году был успешно завершен первый этап строительства элеватора. Был построен склад площадью 1500 м² для хранения 2500 тонн зерна, а также комплекс зерноперерабатывающих систем (КЗС) с мощностью доработки зерна 250 тонн в час. В 2024 году планируется строительство двух дополнительных складов для хранения зерна объемом по 2500 тонны каждый.

"Данный комплекс позволит хранить и перерабатывать зерно не только для собственных нужд, но и для местных фермеров, а также фермеров из соседних районов и областей, - подчеркнула Наталья Назарова. - Сейчас в Госдуме активно работают над изменениями в законах, чтобы помочь развитию сельского хозяйства и обеспечить продовольственную независимость России. Одной из новых инициатив является создание агроагрегаторов. Это организации, которые будут заниматься вопросами обращения фермерской продукции. Отдельно подчеркну, что только агроагрегаторы, созданные в форме сельскохозяйственного кооператива, получат доступ ко всем видам государственной поддержки в сфере сельского хозяйства».

Также депутат познакомилась с еще одним развивающимся бизнесом – предприятием ООО "Возвуден", специализирующимся на производстве деревянных игрушек. Продукция компании успешно представлена на маркетплейсах и имеет налаженные рынки сбыта.

В настоящее время предприятие планирует расширение производства, что позволит создать 250 новых рабочих мест. Генеральный директор компании Сергей Силаев стал одним из ТОП-100 финалистов Всероссийской премии "Молодой промышленник года-2024". Экспертная комиссия Президентской академии РАНХиГС высоко оценила достижения компании, выбрав ее более чем из 650 кандидатов. В рамках премии учитывался не только производственный уровень предприятия, но и реализованные в регионе проекты по развитию инфраструктуры. Компания активно участвует в жизни Вознесенского округа, уделяя внимание благотворительности, поддерживая местную футбольную сборную и разрабатывая проекты по перепрофилированию средних учебных заведений.

"Налаженное сотрудничество между бизнесом и муниципалитетом не только стимулирует экономическое развитие, но и формирует атмосферу взаимопомощи и поддержки в округе. Особенно примечательно, что во главе таких компаний стоят молодые и амбициозные руководители. Их успех может стать вдохновляющим примером для подрастающего поколения, показывая, что карьерный рост и развитие можно достичь и в сельской местности", - отметила в завершение поездки Наталья Назарова.

Напомним, развитие сельских территорий, системная поддержка АПК, привлечение кадров для работы, создание комфортных условий жизни в сельской местности, включены в народную программу партии.