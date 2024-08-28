Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2024 17:09  [45] Памятник Пушкину открыли в нижегородской гимназии №25
06 сентября 2024 16:54  [76] Telegram изменил политику безопасности и начнёт модерировать приватные чаты
06 сентября 2024 16:04  [102] Наталья Назарова оценила развитие сельского хозяйства и промышленности Вознесенского округа
06 сентября 2024 15:29  [128] Тротуар по улице Красная Слобода отремонтировали в Нижегородском районе
06 сентября 2024 15:16  [138] Школа медиаволонтеров открылась при нижегородском Минпроме
06 сентября 2024 15:03  [142] Новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме
06 сентября 2024 14:39  [137] Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 7 и 9 сентября
06 сентября 2024 13:44  [182] Боксы для сдачи ненужной одежды установили в Нижнем Новгороде
06 сентября 2024 11:56  [187] Депутаты Заксобрания проверили работу объектов водоочистки в Семёновском округе
06 сентября 2024 10:52  [267] Около 60 проб опасной пищевой продукции выявил нижегородский Россельхознадзор
Общество

Наталья Назарова оценила развитие сельского хозяйства и промышленности Вознесенского округа

06 сентября 2024 16:04  [102] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Развитие сельского хозяйства и промышленности, повышение качества жизни в сельской местности стали главными темами в повестке рабочего визита депутата Государственной Думы РФ Натальи Назаровой в Вознесенский муниципальный округ. Парламентарий ознакомилась с работой предприятий, а также оценила модернизацию РДК по проекту "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", которая ведется в рамках исполнения народной программы партии. 

На обновление материально-технической базы Вознесенского районного дома культуры по партпроекту было выделено более 1,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Администрация округа добавила около 1,5 млн рублей на капитальный ремонт крыши, восстановление пола, установку специального оборудования на сцене и косметический ремонт внутренних помещений.

"Зал, знакомый всем жителям, стал более комфортным и современным. Теперь зрители могут удобно разместиться в новых креслах, артисты смогут использовать антрактно-раздвижной занавес, а качество видео улучшится благодаря новому выдвижному экрану. Музыкальные шоу станут более эффектными с электронной ударной установкой и светодиодной панелью. Наши праздники имеют все шансы стать не хуже столичных", - рассказал глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Иван Мартынов.

Далее Наталья Назарова ознакомилась с развитием сельскохозяйственной и промышленной сфер округа. Она посетила зерноочистительный комплекс ООО "Прод Сырье". Компания начала свою деятельность на территории Вознесенского округа в начале 2023 года. За это время на 1068 га были проведены культурно-технические мероприятия по введению сельскохозяйственных земель в оборот, приобретена современная техника отечественного производства.

В 2023 году был успешно завершен первый этап строительства элеватора. Был построен склад площадью 1500 м² для хранения 2500 тонн зерна, а также комплекс зерноперерабатывающих систем (КЗС) с мощностью доработки зерна 250 тонн в час. В 2024 году планируется строительство двух дополнительных складов для хранения зерна объемом по 2500 тонны каждый.

"Данный комплекс позволит хранить и перерабатывать зерно не только для собственных нужд, но и для местных фермеров, а также фермеров из соседних районов и областей, - подчеркнула Наталья Назарова. - Сейчас в Госдуме активно работают над изменениями в законах, чтобы помочь развитию сельского хозяйства и обеспечить продовольственную независимость России. Одной из новых инициатив является создание агроагрегаторов. Это организации, которые будут заниматься вопросами обращения фермерской продукции. Отдельно подчеркну, что только агроагрегаторы, созданные в форме сельскохозяйственного кооператива, получат доступ ко всем видам государственной поддержки в сфере сельского хозяйства».

Также депутат познакомилась с еще одним развивающимся бизнесом – предприятием ООО "Возвуден", специализирующимся на производстве деревянных игрушек. Продукция компании успешно представлена на маркетплейсах и имеет налаженные рынки сбыта.

В настоящее время предприятие планирует расширение производства, что позволит создать 250 новых рабочих мест. Генеральный директор компании Сергей Силаев стал одним из ТОП-100 финалистов Всероссийской премии "Молодой промышленник года-2024". Экспертная комиссия Президентской академии РАНХиГС высоко оценила достижения компании, выбрав ее более чем из 650 кандидатов. В рамках премии учитывался не только производственный уровень предприятия, но и реализованные в регионе проекты по развитию инфраструктуры. Компания активно участвует в жизни Вознесенского округа, уделяя внимание благотворительности, поддерживая местную футбольную сборную и разрабатывая проекты по перепрофилированию средних учебных заведений.

"Налаженное сотрудничество между бизнесом и муниципалитетом не только стимулирует экономическое развитие, но и формирует атмосферу взаимопомощи и поддержки в округе. Особенно примечательно, что во главе таких компаний стоят молодые и амбициозные руководители. Их успех может стать вдохновляющим примером для подрастающего поколения, показывая, что карьерный рост и развитие можно достичь и в сельской местности", - отметила в завершение поездки Наталья Назарова.

Напомним, развитие сельских территорий, системная поддержка АПК,  привлечение кадров для работы, создание комфортных условий жизни в сельской местности, включены в народную программу партии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вознесенский район Единая Россия Наталья Назарова
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph