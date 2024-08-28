Повышение стоимости билетов на канатке Нижний Новгород - Бор
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 сентября 2024 15:55  [120] Куда поехать в выходные: рыбалка и отдых на живописных реках Подмосковья
06 сентября 2024 12:44  [150] Более 20 резидентов приняли участие в арт-резиденциях Нижегородской области в 2024 году
04 сентября 2024 17:45  [445] Туристические маршруты по Нижегородской области в межсезонье разработают в регионе
04 сентября 2024 13:49  [431] Краеведческий музей под открытым небом открылся в Спасском
02 сентября 2024 07:47  [997] Фестиваль джаза "Осень в Швейцарии" пройдёт в Нижнем Новгороде 6-8 сентября
01 сентября 2024 18:20  [582] Праздник в преддверии нового учебного года организовали для нижегородских детей
01 сентября 2024 17:54  [569] Нижегородцы могут представить свои стихи для сборника об СВО
31 августа 2024 11:26  [829] Бренд нижегородских НХП "Человечно" презентовали в московском ГУМе
30 августа 2024 15:29  [715] Выездной пленэр прошел на нижегородском "Красном Сормове"
30 августа 2024 12:10  [709] АПЗ организовал "семейный фестиваль"
Культура и отдых

Куда поехать в выходные: рыбалка и отдых на живописных реках Подмосковья

06 сентября 2024 15:55  [120] Культура и отдых
Москва-река в Коломне

Москва-река в Коломне

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Погода начала сентября радует тёплыми солнечными днями, словно подталкивая к маленьким путешествиям по живописным местам. Если хочется выбраться за границы Нижегородской области - то природа Подмосковья отлично подойдёт для тура выходного дня.

Как сообщается на портале welcome.mosreg.ru, здесь множество рек с извилистыми руслами и обрывистыми берегами, красивые лесные массивы и поля, воспетые художниками и поэтами, спокойное течение и песчаные пляжи – всё это делает их привлекательными для туристов. Здесь можно отправиться в сплав на байдарках, прогуляться по набережной, искупаться, посмотреть местные достопримечательности на берегу или отдохнуть в комфортабельном отеле с видом на водную гладь.

И слова советской песенки являются яркой тому иллюстрацией: "Солнце светит ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря потратишь ты".

Всего в регионе более 400 рек, и все они относятся к бассейнам четырёх главных рек: Москвы-реки, Клязьмы, а также любимых нижегородцами Оки и Волги.

Москва

Москва-река имеет протяжённость 473 км. Она берёт начало в Старьковских болотах в Можайском округе и впадает в Оку в Коломне. На Москве стоят Можайск, Звенигород, Красногорск, Дзержинский, Лыткарино, Жуковский, Бронницы, Воскресенск - и многие другие. Сегодня это главная водная артерия российской столицы, обеспечивающая город водой, любимое горожан и гостей города для отдыха и водных прогулок.

Москва-река протекает через многие города Подмосковья, так что отдохнуть на берегу воды можно практически в каждом из них. Можно на Москве-реке и порыбачить – здесь водится плотва, лещ, окунь, судак, карась, толстолобик. Также на берегу Москвы-реки находится много отелей, пансионатов, баз отдыха.

Волга

По Подмосковью протекает 9 км русла Волги, которая несёт свои воды из деревни Волговерховье в Тверской области в сторону Каспийского моря. На реке расположился город Дубна. В Дубне есть несколько зон отдыха у воды, где можно полюбоваться Волгой, а покупаться можно на пляже набережной имени Менделеева. Сюда ежегодно завозят свежий чистый песок, очищают дно от опасных предметов, работают спасатели. Благодаря слабому течению здесь комфортно купаться с детьми. Есть кабинки для переодевания, зонтики и лавочки.

Для рыбалки самое популярное место находится в нескольких сотнях метров ниже плотины Иваньковского водохранилища. Течение здесь быстрое, а глубина достаточная для ловли даже трофейной рыбы. В окрестностях плотины можно поймать жереха, щуку, судака, налима, леща, окуня и плотву.

Ока

176 км реки Оки, берущей начало в Орловской области и впадающей в Волгу в нижнем Новгороде, также проходит по Московской области. На реке стоят Серпухов, Кашира, Коломна и Ступино. Живописная величавая среднерусская природа привлекает туристов: красивое речное русло вьётся среди невысоких холмов и полей, лесов и перелесков.

Ока отлично подойдёт для купания. В районе Коломны рекомендуется посетить пляжи "Колычево", "Бочманово", "Щурово", в Серпухове – пляж на смотровой площадке, в Луховицах – пляж "Белооомут" и другие.

Также Ока славится у рыбаков богатыми уловами. Здесь водится окунь, лещ, густера, плотва, чехонь, жерех, щука, судак, сом и другая рыба.

Из местных достопримечательностей – Приокско-Террасный природный заповедник, Расположенный недалеко от Серпухова на левом берегу Оки. Это уникальное место, где можно увидеть почти 1000 видов растений, около 600 видов бабочек, 143 вида птиц и 62 вида млекопитающих, в том числе редких зубров, занесённых в Красную книгу.

Клязьма

Ещё одна из главных рек подмосковья - Клязьма, треть длины которой проходит по территории региона. На ней стоят Химки, Долгопрудный, Щёлково, Королёв, Лосино-Петровский, Ногинск, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Река Клязьма – крупнейший левый приток Оки, благодаря ей образовалось одно из самых популярных мест для отдыха в Подмосковье – Клязьминское водохранилище.

Прогуляться по берегу реки Клязьмы можно в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве или в парке "Лосино-Петровский" в одноимённом городе.

Покупаться в Клязьме в Подмосковье можно на пляже в парке культуры и туризма в Щёлкове, на пляже "Новые Водники" в Долгопрудном. Также по реке сплавляются на байдарках, занимаются сапсерфингом и яхтингом.

Любителям рыбалки тоже будет чем заняться на Клязьме. Здесь водится лещ, подуст, жерех, окунь, щука, плотва, ёрш, налим, пескарь, ротан, карась и другая рыба.

Подробнее о других многочисленных реках Подмосковья можно почитать по ссылке.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отдых Путешествия Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph