Куда поехать в выходные: рыбалка и отдых на живописных реках Подмосковья Культура и отдых

Москва-река в Коломне Фото: НИА "Нижний Новгород"

Погода начала сентября радует тёплыми солнечными днями, словно подталкивая к маленьким путешествиям по живописным местам. Если хочется выбраться за границы Нижегородской области - то природа Подмосковья отлично подойдёт для тура выходного дня.

Как сообщается на портале welcome.mosreg.ru, здесь множество рек с извилистыми руслами и обрывистыми берегами, красивые лесные массивы и поля, воспетые художниками и поэтами, спокойное течение и песчаные пляжи – всё это делает их привлекательными для туристов. Здесь можно отправиться в сплав на байдарках, прогуляться по набережной, искупаться, посмотреть местные достопримечательности на берегу или отдохнуть в комфортабельном отеле с видом на водную гладь.

И слова советской песенки являются яркой тому иллюстрацией: "Солнце светит ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря потратишь ты".

Всего в регионе более 400 рек, и все они относятся к бассейнам четырёх главных рек: Москвы-реки, Клязьмы, а также любимых нижегородцами Оки и Волги.

Москва

Москва-река имеет протяжённость 473 км. Она берёт начало в Старьковских болотах в Можайском округе и впадает в Оку в Коломне. На Москве стоят Можайск, Звенигород, Красногорск, Дзержинский, Лыткарино, Жуковский, Бронницы, Воскресенск - и многие другие. Сегодня это главная водная артерия российской столицы, обеспечивающая город водой, любимое горожан и гостей города для отдыха и водных прогулок.

Москва-река протекает через многие города Подмосковья, так что отдохнуть на берегу воды можно практически в каждом из них. Можно на Москве-реке и порыбачить – здесь водится плотва, лещ, окунь, судак, карась, толстолобик. Также на берегу Москвы-реки находится много отелей, пансионатов, баз отдыха.

Волга

По Подмосковью протекает 9 км русла Волги, которая несёт свои воды из деревни Волговерховье в Тверской области в сторону Каспийского моря. На реке расположился город Дубна. В Дубне есть несколько зон отдыха у воды, где можно полюбоваться Волгой, а покупаться можно на пляже набережной имени Менделеева. Сюда ежегодно завозят свежий чистый песок, очищают дно от опасных предметов, работают спасатели. Благодаря слабому течению здесь комфортно купаться с детьми. Есть кабинки для переодевания, зонтики и лавочки.

Для рыбалки самое популярное место находится в нескольких сотнях метров ниже плотины Иваньковского водохранилища. Течение здесь быстрое, а глубина достаточная для ловли даже трофейной рыбы. В окрестностях плотины можно поймать жереха, щуку, судака, налима, леща, окуня и плотву.

Ока

176 км реки Оки, берущей начало в Орловской области и впадающей в Волгу в нижнем Новгороде, также проходит по Московской области. На реке стоят Серпухов, Кашира, Коломна и Ступино. Живописная величавая среднерусская природа привлекает туристов: красивое речное русло вьётся среди невысоких холмов и полей, лесов и перелесков.

Ока отлично подойдёт для купания. В районе Коломны рекомендуется посетить пляжи "Колычево", "Бочманово", "Щурово", в Серпухове – пляж на смотровой площадке, в Луховицах – пляж "Белооомут" и другие.

Также Ока славится у рыбаков богатыми уловами. Здесь водится окунь, лещ, густера, плотва, чехонь, жерех, щука, судак, сом и другая рыба.

Из местных достопримечательностей – Приокско-Террасный природный заповедник, Расположенный недалеко от Серпухова на левом берегу Оки. Это уникальное место, где можно увидеть почти 1000 видов растений, около 600 видов бабочек, 143 вида птиц и 62 вида млекопитающих, в том числе редких зубров, занесённых в Красную книгу.

Клязьма

Ещё одна из главных рек подмосковья - Клязьма, треть длины которой проходит по территории региона. На ней стоят Химки, Долгопрудный, Щёлково, Королёв, Лосино-Петровский, Ногинск, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Река Клязьма – крупнейший левый приток Оки, благодаря ей образовалось одно из самых популярных мест для отдыха в Подмосковье – Клязьминское водохранилище.

Прогуляться по берегу реки Клязьмы можно в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве или в парке "Лосино-Петровский" в одноимённом городе.

Покупаться в Клязьме в Подмосковье можно на пляже в парке культуры и туризма в Щёлкове, на пляже "Новые Водники" в Долгопрудном. Также по реке сплавляются на байдарках, занимаются сапсерфингом и яхтингом.

Любителям рыбалки тоже будет чем заняться на Клязьме. Здесь водится лещ, подуст, жерех, окунь, щука, плотва, ёрш, налим, пескарь, ротан, карась и другая рыба.

Подробнее о других многочисленных реках Подмосковья можно почитать по ссылке.