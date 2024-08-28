Оргкомитет национального центра "Россия" создан по указу Владимира Путина Политика

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Президент России Владимир Путин своим указом образовал организационный комитет национального центра "Россия". Председателем центра глава государства назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" постановляю: 1. Образовать организационный комитет национального центра "Россия". 2. Утвердить прилагаемое положение об организационном комитете", - говорится в документе.

Оргкомитету поручено разрабатывать и утверждать план мероприятий, которые связаны с деятельностью центра, готовить предложения о проведении мероприятий с участием представителей власти иностранных государств, содействовать СМИ в освещении мероприятий центра.

Помимо этого, оргкомитет будет утверждать архитектурные и планировочные решения центра, его символы и стиль экспозиций. В заседаниях оргкомитета смогут принимать участие представители федеральных органов власти, представители исполнительных органов субъектов РФ.