Мемориалы ВОВ отремонтируют в Московском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пять монументов героям Великой Отечественной войны отремонтируют в Московском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает районная администрация, подрядчики уже приступили к работам.

Ремонту подлежат мемориал и монумент Славы на улице Чаадаева, мемориал Славы Герою Советского Союза танкисту-генералу В.К. Клюеву и работникам эвакогоспиталя №2808 у школы №115, обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны в посёлке Березовая Пойма, а также памятный знак герою Советского Союза маршалу В.И.Казакову в одноименном сквере и мемориал на площади Героев.

В сквере Казакова и на площади Героев будет проведена облицовка памятников. У мемориала рядом со школой №115 появится новая облицовка стены и постамента, танк будут покрашен, а надписи "1941-1945" отреставрируют. В поселке Березовая Пойма подрядчик установит новую гранитную стелу и гранитную табличку с именами погибших. По периметру мемориала появится брусчатка. На мемориале на улице Чаадаева полностью заменят мозаичное панно и облицовку самой стены с обратной стороны. Кроме того, здесь появится надпись "1941-1945".

Ранее сообщалось, что памятник нижегородскому летчику Валерию Чкалову установят в Москве.