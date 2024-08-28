Памятник Пушкину открыли в нижегородской гимназии №25 Общество

Фото: Светлана Новаторова

Во дворе нижегородской гимназии №25 открылся первый в Нижнем Новгороде полноразмерный памятник А.С. Пушкину.

На церемонии открытия, которая прошла 6 сентября, присутствовали учащиеся и преподаватели гимназии, представители администрации Советского района, профсоюза работников образования, института филологии и журналистики ННГУ.

В здании школы с момента ее открытия в 1936 году уже располагается бюст Пушкина. Считается, что этот бюст старше, чем знаменитый памятник поэту, установленный у оперного театра. После капремонта гимназии в 2023 году стало ясно, что для проведения крупных мероприятий нужен уличный монумент, посвященный поэту.

Памятник был создан заслуженным скульптором России Сергеем Клещевым. Поэт запечатлен словно в момент прогулки; он одет в пальто и цилиндр, а развевающийся вокруг шеи шарф похож на поэтическую лиру.