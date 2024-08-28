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Общество

Очередная партия гумгруза для бойцов СВО отправлена из нижегородского Заксобрания

06 сентября 2024 18:43  [220] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Новая партия гуманитарной помощи от Заксобрания Нижегородской области отправлена в зону СВО.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в составе груза прицелы, амуниция, подсумки и новые жидкие бинты.

Гуманитарный груз будут сопровождать сотрудники аппарата Заксобрания.

"Каждые две-три недели мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз везем жидкие бинты российского производства, уже готовые к применению – их нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. Мы консультировались с врачами, и это действительно передовая разработка. Также в нашем грузе прицелы, амуниция и подсумки для удобства бойцов. Мы стараемся учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для наших бойцов на передовой", - сообщил депутат ЗСНО, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.

Напомним, что сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон получил ранение в зоне СВО.

Ранее очередная партия гумпомощи от нижегородского Заксобрания была отправлена в зону СВО. Евгений Люлин ранее встретился с женами бойцов СВО.

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Теги:
Законодательное собрание СВО
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