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Общество

АПЗ принял участие в Дне Арзамаса

06 сентября 2024 18:16  [221] Общество

Арзамас 31 августа торжественно отметил свое 446-летие. Как сообщает пресс-служба АПЗ, Арзамасский приборостроительный завод принимал активное участие на нескольких площадках торжества. 

На улице Карла Маркса для жителей и гостей города работали фотозона АПЗ с ростовыми куклами, мастер-классы для детей, выставка гражданской продукции, а также здесь можно было купить свежую заводскую выпечку и насладиться живой музыкой в исполнении группы BrassВurgers.

Посетители праздничной ярмарки познакомились с гражданской продукцией, выпускаемой предприятием. 

"Мы представляем новинку нашего производства – электронный счетчик воды, который дистанционно передает показания, для удобства к нему также можно подключить мобильное приложение, – говорит специалист отдела маркетинга Вадим Илюшкин. – Также демонстрируем биоэлектрический аппарат "Миотон", помогающий восстанавливать поврежденные мышцы конечностей". 

Для детей были организованы мастер-классы по изготовлению космических шлемов и самолетиков, а разноцветные воздушные шары создавали атмосферу праздника и веселья.

Дочернее предприятие АПЗ – ООО "Комбинат питания" – радовало арзамасцев эксклюзивными леденцами в форме самолета, лука и гусей. На площади 1 Мая арзамасцев развлекала заводская и профсоюзная молодежь. Все желающие смогли сразиться друг с другом в спортивных настольных играх от Молодежного совета предприятия. 

Профсоюз АПЗ совместно со студенческим объединением "База" организовал квесты "Неигры". Эти испытания были интересны и взрослым, и детям, ведь проверить свою ловкость и смекалку хотел каждый. Более творческие личности смогли раскрасить гуся, напечатанного на 3D-принтере, по своему вкусу. В парке выступил хор ветеранов АПЗ "Легенда". 

Ранее сообщалось, что АПЗ организовал "семейный фестиваль".

Текст: Юлия Фролова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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