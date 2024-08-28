Эксперт-мониторинг событий с 30 августа по 6 сентября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Идет специальная педагогическая операция", "Нижегородская область расширяет международное сотрудничество со странами "глобального Юга", "Система ДО нуждается в поддержке на самом высоком уровне".

Федеральная тема – "Идет специальная педагогическая операция"

Эксперт "Минин-центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов считает, что великие цивилизации созидаются великими учителями, наставниками, просветителями.

"Таковы Сократ и Платон для Греции. Конфуций для Китая. Кирилл и Мефодий для славянского мира.

Ни правитель, ни полководец, ни поэт не возможны без учителя: Александр Македонский – без Аристотеля, Александр II – без Жуковского, Пушкин – без Арины Родионовны и дяди Василия Львовича.

Иисус Христос, Мухаммед, Будда именуются в священных книгах "учителями". Россия восприняла такое сакральное отношение к наставничеству и просвещению. Во все века она возносила учительские призвание и труд на небесную высоту. История России – это история учителей, которые являлись в пору грандиозных свершений и мучительных переломов, в пору накопления сил и преодоления смут. Ломоносов, Ушинский, Рачинский, Макаренко, Сухомлинский – это люди, определившие целые эпохи.

Потому те, кто недавно стремились уничтожить наше образование, били в первую очередь по учителю, по его непреложной миссии. Лукавые соросовские учебники, ущербная Болонская система, безъязыкий и бездушный ЕГЭ – лишь инструменты разрушения, что оказались действенны только тогда, когда образ учителя был попран. Распад связи времён – лишь следствие того, что учитель для многих перестал быть нравственным ориентиром.

Там, где прежде была "песчаная учительница" Андрея Платонова, что боролась с засухой в детских сердцах; где был партизан Сотников Василя Быкова, лишь перед фашистским эшафотом победоносно назвавший своё имя и сказавший, что он учитель, у которого есть отец, мать, Родина; где был Мельников из фильма Станислава Ростоцкого, учитель-фронтовик, для которого дожить до каждого следующего понедельника значило взять новую высоту в битве за юные умы и сердца – там, на том духовном рубеже, в 90-е оказался якобы лишний и маленький человек.

Но сегодня становится ясно, что мы не потерпели поражения: в долгом, нелёгком сражении за самих себя, за своё будущее мы уберегли учителя. И спасли его в первую очередь ученики. Это они дали понять учителю, что им по-прежнему нужен "носитель мысли великой", нужен культурный герой, от которого ждут прозрений и откровений.

Отрадой для меня, тоже преподавателя, во время всеобщего ковидного затвора стало то, что поколение гаджетов, социальных сетей и виртуальной реальности признавалось, как потребно им, чтобы на занятиях учитель был рядом, в общем пространстве, чтобы можно было посмотреть в его живые глаза, а не в чёрный квадрат экрана.

Сегодняшний день многое расставил на свои места. Духовная жажда учеников, их поиск в учителе заступника и охранителя совпали с пробуждением учительской воли. Идёт специальная педагогическая операция, в которой ученик и учитель воюют бок о бок за правду и веру: метафизически - в школьных кабинетах, на каждом уроке, а порой буквально - на фронте, где учителя и их выпускники оказываются в одном окопе.

С таким ратным настроем всё окончательно наладится: нужные программы сложатся, должные учебники напишутся, необходимые методики найдутся. Сил тебе, учитель-победоносец!"

Региональная тема – "Нижегородская область расширяет международное сотрудничество со странами "глобального Юга"

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что открытие Центра школьных инициатив стран БРИКС в Международной школе имени М.В. Ломоносова – событие, органично вписывающееся в вектор регионального развития Нижегородской области, направленный на расширение международного сотрудничества региона со странами "глобального Юга".

"Следует отметить, что в последние годы Нижегородская область начинает играть роль одной из важнейших площадок для проведения совместных мероприятий в рамках деятельности БРИКС. В текущем году, который проходит под эгидой председательства России в данном международном объединении, Нижний Новгород стал местом проведения ряда таких мероприятий, как саммит министров иностранных дел, форум породнённых городов и муниципальных образований, а также встреча министров промышленности стран-участниц объединения. При этом был максимально раскрыт потенциал Нижнего Новгорода как международной площадки самого высокого уровня. Серьезным подспорьем здесь стал опыт участия Нижнего Новгорода в проведении спортивных и культурных мероприятий международного и федерального уровня – чемпионата мира по футболу в 2018 году и празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.

Активизация сотрудничества России со странами-партнерами в рамках треков БРИКС, ШОС и других объединений носит комплексный характер и затрагивает различные сферы, в том числе торговые связи, научно-образовательное и культурное взаимодействие, которые развиваются не только на федеральном, но и на региональном уровне. Важно отметить, что Нижегородская область стала первым российским регионом, в котором принята комплексная программа по работе со странами Шанхайской организации сотрудничества на 2023-2025 годы, включающая в себя более 200 мероприятий в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования, туризма и спорта. Текущая динамика внешнеэкономического сотрудничества Нижегородской области демонстрирует возрастающую роль стран "глобального Юга" в объеме внешней торговли региона. Увеличивается количество партнерских соглашений между высшими учебными заведениями Нижегородской области и университетами стран-участниц объединения, растет количество студентов из стран БРИКС и ШОС в нижегородских вузах. Все это объективно ставит перед регионом новые стратегические задачи развития, основанные на укреплении всесторонних связей со странами-партнерами.

Образовательные организации – как вузы, так и школы – в данном случае выступают ценным ресурсом, обеспечивающим укрепление сотрудничества между Россией и ее перспективными партнерами на локальном нижегородском уровне. Так, с 2022 года на площадке НГЛУ имени Н.А. Добролюбова действует Молодежная платформа стран Шанхайской организации сотрудничества SCOLAR Network, объединяющая молодых лидеров из стран ШОС. С 2024 года в ННГУ имени Н.И. Лобачевского осуществляет свою работу Центр народной дипломатии Нижегородской области. Студенты-международники, переводчики и лингвисты приняли активное участие в проведении мероприятий БРИКС в Нижнем Новгороде в качестве волонтеров.

Помимо этого, нижегородские вузы активно разрабатывают и внедряют различные дополнительные образовательные программы, посвященные проблематике дипломатии и международных отношений для учащихся школ. В 2024 году в регионе стартовал образовательный проект "Школа юного дипломата имени Ю.Е. Фокина", соорганизаторами которого выступают НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ имени К. Минина и Международная школа имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, мы наблюдаем в Нижегородской области формирование единой образовательной архитектуры, целью которой является подготовка будущих специалистов в сфере международных отношений на всех уровнях образования, ориентированных на работу в новых геополитических условиях. И здесь важным обстоятельством является то, что Нижний Новгород представляет собой достойную площадку для развития у будущих дипломатов профессиональных навыков".

Муниципальная тема – "Система дополнительного образования нуждается в поддержке на самом высоком уровне"

Эксперт "Минин-центра", певица, советник по культуре президента Всемирной Ассоциации Выпускников, генеральный директор АНО "Центр культурно-социального развития СВЕТОЧ", художественный руководитель Музыкального театра-студии ANIMA Наталья Кириллова считает, что в начале учебного года перед родителями школьников всегда встает сложный и трудный выбор – чем занять ребенка вне школы.

"Неурочное время – чем должна быть наполнена жизнь школьника разного возраста в это время. Развлечениями, общением с друзьями, развивающими занятиями, спортом, дополнительной учёбой?

В сфере образования нашей страны существует система дополнительного образования, и на сегодняшний день эта сфера мало понятна родителям и ребятам, выбирающим свой профессиональный и жизненный путь. Тем временем система дополнительного образования (ДО) является важным и уникальным инструментом для выявления не просто талантливых детей, но и помощи в их предпрофессиональной подготовке.

Отличием учреждений сферы дополнительного образования является тот факт, что педагогами в таких учреждениях работают профессионалы, представители различных профессий, тогда как в школьных кружках часто на себя функцию руководителя различных кружков берут учителя общих предметов.

Получается, что система ДО является неким мостиком от общего образования к профильному, профессиональному образованию, что даёт уникальную возможность прикоснуться к той или иной профессии и понять, стоит ли делать выбор в её пользу. И кажется в данной ситуации очевидным, что центры развития должны существовать в тесной связке со школами и другими учебными учреждениями. На деле же зачастую все они существуют обособленно, и учреждениям ДО бывает непросто выстроить взаимодействие с ними, чаще всего если такая работа ведется, то она зиждется на личных контактах руководителей и педагогов студий.

Тем не менее, и ВУЗы, и СПО напрямую должны быть заинтересованы притоком "квалифицированных" абитуриентов, заинтересованных не просто в получении "корочки", а освоении профессии и работе в выбранной сфере, ведь тогда они становятся продолжателями тех ценностей и знаний, которые в них вкладывают профессиональные учебные учреждения.

Безусловно и школы, открывающие на своей базе множество кружков и студий, стараются тем самым помочь ученикам. Но от этого становятся более замкнутым пространством.

Сегодня учреждения системы ДО нуждаются в поддержке на самом высоком уровне. Было бы неправильно превращать их в центры "отчетных" мероприятий министерств и различных смежных структур или федеральных проектов, прежде всего это пространство, где каждый может получить настоящее художественное воспитание, а это не только большая вариативность в выборе вуза и профессии, но и возможность расширить свой кругозор, что в дальнейшем сказывается на общем настроении и восприимчивости всего общества. Мало воспитать хорошего артиста для полноценного существования и развития театрального искусства, необходим и хороший, образованный зритель. И так во всём.

Не изображение и понимание процессов, развитие возможностей и не поверхностное знакомство с тем или иным делом. Сегодня наша страна как никогда нуждается в высоком смысле этого слова воспитанных гражданах, мыслящих широко и перспективно. Но любое здание, как известно, начинается с закладки фундамента. Такой опорой для нас и должны являться студии системы дополнительного образования.

Существует ряд задач в их работе, которые, к сожалению, не решаются на должном уровне и должным образом. Материально-техническая база отдана на "самоокупаемость" учреждениям, либо ложится на плечи родителей. Но нельзя забывать, что первым заинтересованным лицом в работе этой системы должно являться и является государство. Не может быть и не должно быть учреждение дополнительного образования даже частично коммерческим. В противном случае, силы и внимание педагогов и наставников направляются не на сам воспитательный процесс, а на закрывание бытовых "дыр", что неминуемо приведет к снижению качества процесса обучения. К тому же создается ложное впечатление у детей и родителей о различии коммерческих организаций и бюджетных учреждений в этой сфере.

Приходя в студии учреждений ДО родители и ученики часто ждут такого же отношения, как и в платных студиях – "развлечения", ведь они платят за уроки деньги и не малые на сегодняшний день, требуя за это "особенного отношения". И они его получают, так как любая коммерческая структура вынуждена подстраиваться на запрос покупателя этих услуг. Тогда как в бюджетных организациях на первом месте должны стоять воспитательные процессы и знания. Именно за знаниями ученик приходит в ДО. Задача руководителя этого учреждения, его учредителей и руководства выше сохранить и поддержать эту систему, она является ядром и неотъемлемой часть в формировании всего общества.

Вопрос "настройки" работы системы дополнительного образования обширен и требует вдумчивого и внимательного подхода. Ясно одно, давно назрела необходимость в распространении успешных практик работы с детьми и молодежью из этой сферы и всесторонняя поддержка, от решения бытовых вопросов учреждений, до повышения социальной значимости профессии педагога дополнительного образования".