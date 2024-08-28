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Общество

Нижегородским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге

07 сентября 2024 10:58  [59] Общество
Фото предоставлено пресс-службой правительства НИжегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НИжегородской области.

Нижегородским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сотрудники регионального министерства транспорта и автомобильных дорог провели уроки безопасности для учащихся.

Отмечается, что многие школьники самостоятельно передвигаются из дома до школы и обратно, также самостоятельно ездят на кружки и секции.

Секретарь правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Александр Васин напомнил ученикам, что переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходным переходам, не торопясь и предварительно убедившись в безопасности. Не допускается ведение разговоров по мобильному телефону и прослушивание музыки при пересечении дороги.

"Чтобы в темное время суток водители смогли вовремя вас увидеть и остановиться, не забудьте прикрепить на одежду и школьные рюкзаки световозвращающие элементы, которые сделают вас заметными на дорогах", - подчеркнул Александр Васин.

Сотрудники регионального Минтранса призывают родителей помочь детям составить безопасные маршруты движения от дома до школы, спортивной секции, музыкальной школы и других организаций, которые они посещают. Проходя с ребенком по маршрутам, следует обратить его внимание на опасные участки, правила перехода проезжей части и необходимость соблюдения требований сигналов светофора.

Напомним, что новый учебный год начался у нижегородских школьников и студентов.

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Теги:
Безопасность Дороги Школы
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