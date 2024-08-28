Три решения о прекращении гражданства РФ приняли в Нижегородской области Происшествия

Три решения о прекращении гражданства РФ приняли в Нижегородской области, сообщает региональное УВМ ГУ МВД России.

Сотрудниками отдела по вопросам гражданства была проведена проверка в отношении 3 уроженцев союзных республик. В ходе контрольных мероприятий выявлено, что данные лица приобрели гражданство Российской Федерации в 1994, 1999 и 2004 годах. Каждый из них нарушил законы Конституции РФ по ряду статей.

Мужчина 1970 года рождения незаконно приобретал и хранил наркотическое средство в крупном размере. Кроме того, дважды совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В связи с этим, районным судом Нижегородской области он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...), ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...). Так, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также, второй 47-летний бывший гражданин РФ совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы. Районный региональный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Третьим лишенным гражданства РФ стал 44-летний мужчина, осужденный по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркосодержащих растений в крупном размере для личного употребления). Суд приговорил его к исполнению наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. После этого, мужчина совершил еще одно преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Впоследствии ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 10 месяцев.

Так, в соответствии с подпунктом "а" п. 2 ч. 1 ст. 22 ФЗ от 28.04.2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области были приняты решения о прекращении гражданства России указанных лиц.

Отмечается, что они должны покинуть территорию страны в добровольном порядке. В противном случае, в их отношении будет принято решение о депортации.

В частности, с начала текущего года нижегородскими полицейскими приняты решения о прекращении российского гражданства в отношении 11 лиц.

Напомним, что более 30 новых граждан РФ в августе поставили на воинский учет в Нижегородской области.