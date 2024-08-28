Проект "Первый шаг" объявил поиск юных талантов в Нижегородской области Культура и отдых

Проект "Первый шаг" объявил поиск юных талантов в Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы.

Девятый сезон творческого проекта направлен на выявление "самородков" в возрасте от 5 до 10 лет из городов, сёл и деревень региона. Таким образом каждый ребёнок, живущий вдали от культурных центров, сможет показать себя ведущим педагогам страны и заявить о себе на федеральной сцене.

Точками проведения очных кастингов в этом году станут Нижний Новгород, Павлово и Большое Болдино. Стажировки участников с наставниками, а также финал проекта состоятся в областном центре.

Предусмотрены номинации: "Юный вокалист", "Маленький актер", "Юный танцор", "Юный музыкант", "Удивительный талант".

Победители получат возможность поучаствовать в культурных фестивалях и конкурсах, а также пройти стажировки у известных деятелей культуры.