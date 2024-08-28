Военнослужащих поздравили с Днем танкиста Общество

фото: РИК НРО Единой России

Военнослужащих поздравили с Днем танкиста. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, сегодня, в День танкиста, активисты партии и "Молодой Гвардии" посетили одну из воинских частей в Нижегородской области и поздравили военнослужащих с праздником.



"Танковые войска – одна из главных ударных сил российской армии, броня страны, ее мощь и гордость. Для нас это честь – лично поздравить бойцов и сказать им слова благодарности. На полях сражений Великой Отечественной войны воины-танкисты стали примером самоотверженности, доблести и мужества. И сегодня наши танкисты, участвующие в СВО, снова громят нацистов, проявляя взаимовыручку и отвагу. Мы гордимся подвигами наших защитников! В стенах военной части чувствуется дух победы - ощущается полная уверенность, что фашизм будет остановлен и Победа будет за нами!" - сказал руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.



На праздничном мероприятии присутствовали участники специальной военной операции, офицеры, проходящие службу в части, и солдаты срочной службы.



"Сегодня наши бронетанковые войска приумножают традиции старших поколений, демонстрируют высокую военную подготовку и надежность, постоянно совершенствуя свой профессионализм. Танковые войска – это напор, это всегда движение только вперед, это военная хитрость и смекалка. И главное – прорывная способность танковых частей - доводить начатое дело до конца, вступая в бой на самых разных участках фронтов, двигаясь вперед и выполняя боевые задачи", - отметил один из участников СВО.



Молодогвардейцы передали военнослужащим рисунки и открытки со словами поздравлений от воспитанников детских садов и школьников.



Участникам СВО и отличившимся офицерам воинской части были вручены благодарственные письма, а также памятные подарки от регионального отделения партии, Дома народного единства, Центра-800 и ННГУ им. Лобачевского. Солдатам-срочникам передали сладкие угощения для праздничного стола.



Завершилось мероприятие концертом творческих коллективов.



Напомним, в военных частях Нижегородской области проходят концерты для мобилизованных и военнослужащих. С начала спецоперации творческие коллективы выразили желание выступать перед бойцами, чтобы поддержать и поблагодарить их. Помощь в организации концертов оказывают региональное отделение "Единой России", МГЕР, совет сторонников партии и министерство культуры Нижегородской области.



Справка. 31 мая 2006 года указом Президента Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" на территории России был установлен профессиональный праздник "День танкиста", который отмечается во второе воскресенье сентября.



8 сентября 1946 года в Москве на Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало первым празднованием Дня танкиста.