фото: избирательная комиссия Нижегородской области
Явка избирателей в Нижегородской области на 18.00 составила 33,48%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
Согласно информации, в муниципалитетах, где проходят основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, к этому времени явка составила:
в г.о. Сокольский – 68,11%.
в г.о Воротынский – 44,17%;
Наибольшей активностью к этому часу также отличаются:
54,12 % - Краснобаковский округ (дополнительные выборы)
47,42 % - Спасский округ (дополнительные выборы)
В Нижнем Новгороде на дополнительных выборах депутата городской Думы IV созыва по одномандатному избирательному округу №30 к этому времени проголосовало 22,05% избирателей.
Напомним, что избирательные участки открыты до 20.00 часов 8 сентября 2024 года. При себе избирателю необходимо иметь паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ.
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