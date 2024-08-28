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Политика

Явка избирателей в Нижегородской области на 18.00 составила 33,48%

08 сентября 2024 19:26  [121] Политика
фото: избирательная комиссия Нижегородской области

фото: избирательная комиссия Нижегородской области

Явка избирателей в Нижегородской области на 18.00 составила 33,48%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Согласно информации, в муниципалитетах, где проходят основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, к этому времени явка составила:
в г.о. Сокольский – 68,11%.
в г.о Воротынский – 44,17%;

Наибольшей активностью к этому часу также отличаются:
54,12 % - Краснобаковский округ (дополнительные выборы)
47,42 % - Спасский округ (дополнительные выборы)

В Нижнем Новгороде на дополнительных выборах депутата городской Думы IV созыва по одномандатному избирательному округу №30 к этому времени проголосовало 22,05% избирателей.

Напомним, что избирательные участки открыты до 20.00 часов 8 сентября 2024 года. При себе избирателю необходимо иметь паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ.

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