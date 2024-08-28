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Происшествия

Секция батареи упала на подростка с многоэтажки в Сарове

08 сентября 2024 19:54  [130] Происшествия

Секция батареи упала на подростка с многоэтажки в Сарове. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошёл вечером 7 сентября около дома на пр. Музрукова.

По предварительным данным, секция металлической батареи летела с балкона общего пользования на девятом этаже.

С травмой головы ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Теги:
Несовершеннолетние несчастный случай Саров
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