Секция батареи упала на подростка с многоэтажки в Сарове Происшествия

Секция батареи упала на подростка с многоэтажки в Сарове. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошёл вечером 7 сентября около дома на пр. Музрукова.

По предварительным данным, секция металлической батареи летела с балкона общего пользования на девятом этаже.

С травмой головы ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).