Голосование на выборах в Нижегородской области завершено Политика

Голосование на выборах в Нижегородской области завершено. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Ровно в 20.00 8 сентября все 92 избирательных участка, задействованных на выборах на территории региона, закрылись для голосования.

Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей.

На избирательных участках также работают наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители средств массовой информации.

Напомним, в ЕДГ-2024 на территории региона прошли 14 избирательных кампаний:

в 2-х муниципальных образованиях - основные/очередные выборы в Совет депутатов городского округа Воротынский и городского округа Сокольский;

в 12-и муниципальных образованиях - дополнительные выборы депутатов представительных органов.

В частности, дополнительные выборы депутата городской Думы проходили на избирательных участках Советского района Нижнего Новгорода (округ № 30).