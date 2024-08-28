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Общество

Законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе внесут в Госдуму

09 сентября 2024 07:20  [88] Общество

Инициативная группа из депутатов от фракции "Новые люди" внесёт в Госдуму законопроект, который предлагает установить требования к направлениям социальной рекламы, сообщает РИА "Новости".

В частности, согласно документу, не менее 20% соцрекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О рекламе" предлагается установить требования к направлениям социальной рекламы, которая должна размещаться рекламораспространителями в рамках пятипроцентного годового объема распространяемой ими рекламы", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Амир Хамитов, в настоящее время рекламные ролики – в том числе размещенные в сети интернет – имеют огромную аудиторию.

"Согласно законодательству, 5% от общего количества рекламы должна составлять так называемая социальная реклама. Этот вид рекламы показал огромную эффективность: по данным за 2021-2023 год количество показов социальных роликов в интернете выросло до 44 миллиардов! При этом конкретных направлений такой рекламы в законе до сих пор прописано не было", - отметил парламентарий.

При этом реклама является мощным инструментом продвижения, и было бы недальновидно не пользоваться им в интересах граждан России.

"Законопроект охватывает все стороны жизни, способствуя как физическому, так и нравственному оздоровлению людей. Ведь противостоять лжи и фейкам можно, только обладая твердой позицией, основанной на любви к своей стране. Ну а физическая активность и здоровый образ жизни – залог отличного самочувствия и долголетия", - добавил Хамитов.

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Теги:
Законопроекты Здоровье Реклама
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