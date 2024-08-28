Два расселённых дома сгорели ночью в Московском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сразу два расселённых дома сгорели ночью с 8 на 9 сентября в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, накануне в 23:00 поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного здания на улице Героя Рябцева. Ранее данный дом был расселён, отметили в МЧС. На место прибыли огнеборцы, которые зафиксировали горение по всей площади.

Спустя ровно час на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Героя Давыдова. Там также загорелся расселённый двухэтажный дом.

На местах работали 83 специалиста и 21 единица спецтехники. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.

Дознавателем ведомства предстоит установить причины произошедшего.