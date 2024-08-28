Фестиваль русских зарубежных театров пройдёт в Нижнем Новгороде
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2024 09:09  [101] "Бабье" или метеорологическое: летняя погода сохранится в Нижегородской области
09 сентября 2024 08:29  [114] Нижегородская область входит в топ-15 регионов РФ по ситуации на рынке труда
09 сентября 2024 07:20  [124] Законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе внесут в Госдуму
08 сентября 2024 13:39  [300] Военнослужащих поздравили с Днем танкиста
08 сентября 2024 08:55  [378] Ольга Сулима: "В Нижегородской области работают первоклассные финансисты: верные профессии, компетентные, добросовестные"
08 сентября 2024 08:30  [352] Глеб Никитин: "Уровень компетенции финансистов Нижегородской области очень высок"
07 сентября 2024 13:32  [563] Нижегородским обладателям знака "Родительская слава" увеличили размер выплат
07 сентября 2024 12:37  [658] Движение транспорта на участке ул. Энгельса в Балахне ограничат в День города
07 сентября 2024 10:58  [465] Нижегородским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге
06 сентября 2024 18:43  [576] Очередная партия гумгруза для бойцов СВО отправлена из нижегородского Заксобрания
Общество

Нижегородская область входит в топ-15 регионов РФ по ситуации на рынке труда

09 сентября 2024 08:29  [114] Общество

Фото: РИА Новости

Нижегородская область вошла в топ-15 ежегодного рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда, подготовленного экспертами РИА Новости.

Рейтинг составлялся на основе данных Росстата с учётом восьми показателей, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта. Возможный диапазон - от максимальных 100 до минимального 1.

Так, Нижегородская область по итогам 2023 года набрала 78,43 балла и заняла 12 место среди всех регионов страны. Отметим, в рейтинге прошлого года наша область набрала 70,9 балла, что позволило региону занять 14 место в рейтинге, а в 2021 году область занимала 13 место с 70,5 балла.

Как сообщалось ранее, доля нижегородцев с зарплатой выше среднего по итогам 2023 года составила 25,4%, доля работников с зарплатой выше двух средних - 6,8%. С такими показателями наш регион вошёл в первую тридцатку ежегодного рейтинга регионов РФ по высоким зарплатам.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла приближается к наивысшему значению (98,10 и 97,10). Третье место занимает Московская область (92,36 балла), на четвёртом - Республика Татарстан (84,60 балла), на пятом - Республика Башкортостан (82,66 балла).

Также выше Нижегородской области по показателям Красноярский край, Свердловская, Ленинградская, Самарская, Тюменская и Новосибирская области.

Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития: здесь фиксируются низкая безработица, высокие зарплаты, большая ёмкость рынка труда.

Эксперты отметили, что с 2023 года на российском рынке труда наблюдается кадровый дефицит, по этой причине выросла конкуренция между работодателями, что, как результат, привело к заметному росту зарплат. При этом ситуация характеризуется активными миграциями трудовых ресурсов как между секторами экономики, так и между регионами, в результате чего обостряется конкуренция между соискателями.

Аутсайдерами рейтинга снова стали Ингушетия, Дагестан, Чечня, Тыва и Кабардино-Балкария. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда, по оценке аналитиков, являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безработица Зарплата Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
02 сентября 2024 09:28  [748] Нижегородская область заняла 29 место среди регионов РФ по высоким зарплатам
29 августа 2024 07:53  [602] Реальные зарплаты по итогам первого полугодия выросли на 9,4%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph