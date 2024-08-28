Нижегородская область входит в топ-15 регионов РФ по ситуации на рынке труда Общество

Фото: РИА Новости

Нижегородская область вошла в топ-15 ежегодного рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда, подготовленного экспертами РИА Новости.

Рейтинг составлялся на основе данных Росстата с учётом восьми показателей, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта. Возможный диапазон - от максимальных 100 до минимального 1.

Так, Нижегородская область по итогам 2023 года набрала 78,43 балла и заняла 12 место среди всех регионов страны. Отметим, в рейтинге прошлого года наша область набрала 70,9 балла, что позволило региону занять 14 место в рейтинге, а в 2021 году область занимала 13 место с 70,5 балла.

Как сообщалось ранее, доля нижегородцев с зарплатой выше среднего по итогам 2023 года составила 25,4%, доля работников с зарплатой выше двух средних - 6,8%. С такими показателями наш регион вошёл в первую тридцатку ежегодного рейтинга регионов РФ по высоким зарплатам.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла приближается к наивысшему значению (98,10 и 97,10). Третье место занимает Московская область (92,36 балла), на четвёртом - Республика Татарстан (84,60 балла), на пятом - Республика Башкортостан (82,66 балла).

Также выше Нижегородской области по показателям Красноярский край, Свердловская, Ленинградская, Самарская, Тюменская и Новосибирская области.

Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития: здесь фиксируются низкая безработица, высокие зарплаты, большая ёмкость рынка труда.

Эксперты отметили, что с 2023 года на российском рынке труда наблюдается кадровый дефицит, по этой причине выросла конкуренция между работодателями, что, как результат, привело к заметному росту зарплат. При этом ситуация характеризуется активными миграциями трудовых ресурсов как между секторами экономики, так и между регионами, в результате чего обостряется конкуренция между соискателями.

Аутсайдерами рейтинга снова стали Ингушетия, Дагестан, Чечня, Тыва и Кабардино-Балкария. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда, по оценке аналитиков, являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались.