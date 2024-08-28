"Бабье" или метеорологическое: летняя погода сохранится в Нижегородской области Общество

Фото: Светлана Шуга

Предстоящая неделя в Нижегородской области станет продолжением метеорологического лета со среднесуточной температурой воздуха выше +15°. По оценке экспертов центра "Фобос", температурные показатели будут соответствовать норме климата первой декады августа, и даже приблизятся к рекордным значениям.

"Виновником" такой погоды стал антициклон с центром над Уралом, на фоне которого установилась солнечная и сухая погода с интенсивным прогревом приземной атмосферы. Юго-восточные ветры продолжат поставлять на Русскую равнину более тёплые воздушные массы с температурным фоном на несколько градусов теплее положенного в начале осени.

Начальник отдела метеорологических прогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева добавила, что в регионе сейчас царит "бабье лето".

"По народному календарю на Руси "бабье лето" делилось на два периода "молодое" - с 28 августа по 11 сентября, и "старое" - с 14 по 24 сентября. Подмечали, что если "молодое бабье лето" - погожее, то на "старое" будет ненастье и наоборот. По статистике этот ласковый период тепла и солнца отмечается в наших широтах не так-то часто: раз в три года. Однако, благодаря глобальному изменению климата это явление сейчас происходит чаще. Так, за последние 15 лет ещё не было в среднем холодной осени: температурный режим или близок к обычным значениям, или даже чаще – в 60-70% превышает климатическую норму", - рассказала синоптик..

В понедельник, в условиях малооблачный погоды и слабого ветра, днём прогреется до июльских +25…+26°. Вечер будет необычайно тёплым - +20…+24°, а ночью температура едва опустится ниже +16°.

Во вторник и в среду небо немного нахмурится, но до значимых осадков дело, скорее всего, не дойдёт. Температура удержит летние показатели: +23…+26° днём, +17…+19° ночью. ветер юго-восточный, 2-4 м/с, атмосферное давление в пределах нормы.

В последующие сутки, вплоть до конца недели, антициклон с высоким атмосферным давлением продолжит удерживать над нашим регионом по-летнему солнечную и тёплую погоду. По ночам воздух будет остывать всего до +14…+17°, в разгар дня столбики термометров будут показывать +23…+25°.

По прогнозам синоптиков, такая погода плавно перейдёт и на следующую неделю.