Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
500 млн рублей направят на благоустройство Парка Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2024 09:09  [103] "Бабье" или метеорологическое: летняя погода сохранится в Нижегородской области
09 сентября 2024 08:29  [114] Нижегородская область входит в топ-15 регионов РФ по ситуации на рынке труда
09 сентября 2024 07:20  [124] Законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе внесут в Госдуму
08 сентября 2024 13:39  [300] Военнослужащих поздравили с Днем танкиста
08 сентября 2024 08:55  [378] Ольга Сулима: "В Нижегородской области работают первоклассные финансисты: верные профессии, компетентные, добросовестные"
08 сентября 2024 08:30  [352] Глеб Никитин: "Уровень компетенции финансистов Нижегородской области очень высок"
07 сентября 2024 13:32  [563] Нижегородским обладателям знака "Родительская слава" увеличили размер выплат
07 сентября 2024 12:37  [658] Движение транспорта на участке ул. Энгельса в Балахне ограничат в День города
07 сентября 2024 10:58  [465] Нижегородским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге
06 сентября 2024 18:43  [576] Очередная партия гумгруза для бойцов СВО отправлена из нижегородского Заксобрания
Общество

"Бабье" или метеорологическое: летняя погода сохранится в Нижегородской области

09 сентября 2024 09:09  [103] Общество

Фото: Светлана Шуга

Предстоящая неделя в Нижегородской области станет продолжением метеорологического лета со среднесуточной температурой воздуха выше +15°. По оценке экспертов центра "Фобос", температурные показатели будут соответствовать норме климата первой декады августа, и даже приблизятся к рекордным значениям.

"Виновником" такой погоды стал антициклон с центром над Уралом, на фоне которого установилась солнечная и сухая погода с интенсивным прогревом приземной атмосферы. Юго-восточные ветры продолжат поставлять на Русскую равнину более тёплые воздушные массы с температурным фоном на несколько градусов теплее положенного в начале осени.

Начальник отдела метеорологических прогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева добавила, что в регионе сейчас царит "бабье лето".

"По народному календарю на Руси "бабье лето" делилось на два периода "молодое" - с 28 августа по 11 сентября, и "старое" - с 14 по 24 сентября. Подмечали, что если "молодое бабье лето" - погожее, то на "старое" будет ненастье и наоборот. По статистике этот ласковый период тепла и солнца отмечается в наших широтах не так-то часто: раз в три года. Однако, благодаря глобальному изменению климата это явление сейчас происходит чаще. Так, за последние 15 лет ещё не было в среднем холодной осени: температурный режим или близок к обычным значениям, или даже чаще – в 60-70% превышает климатическую норму", - рассказала синоптик..

В понедельник, в условиях малооблачный погоды и слабого ветра, днём прогреется до июльских +25…+26°. Вечер будет необычайно тёплым - +20…+24°, а ночью температура едва опустится ниже +16°.

Во вторник и в среду небо немного нахмурится, но до значимых осадков дело, скорее всего, не дойдёт. Температура удержит летние показатели: +23…+26° днём, +17…+19° ночью. ветер юго-восточный, 2-4 м/с, атмосферное давление в пределах нормы.

В последующие сутки, вплоть до конца недели, антициклон с высоким атмосферным давлением продолжит удерживать над нашим регионом по-летнему солнечную и тёплую погоду. По ночам воздух будет остывать всего до +14…+17°, в разгар дня столбики термометров будут показывать +23…+25°.

По прогнозам синоптиков, такая погода плавно перейдёт и на следующую неделю.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Пожароопасность Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph