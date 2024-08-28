Услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

50 нижегородских предпринимателей получили услуги по продвижению собственного бренда по программе "Лёгкий старт", которая реализуется региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Программа "Лёгкий старт", которую мы провели впервые в этом году, помогает компаниям выйти на новый уровень в различных направлениях. Победители получают помощь в регистрации товарного знака, услуги для повышения узнаваемости бренда и продвижения в интернете. Победителями проекта стали предприниматели из 12 муниципалитетов области, в том числе из Нижнего Новгорода", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Победители реализуют свои проекты в Нижнем Новгороде, городских округах Семёновский, Дзержинск, Арзамас, Саров, Выкса, Бор, а также в Кстовском, Городецком, Богородском и Балахнинском муниципальных округах.

Предприниматели получили возможность воспользоваться на выбор одним из четырех видов услуг. Для 15 компаний эксперты разработают сайт и проведут работу по его продвижению через "Яндекс.Директ", 15 организаций получат в качестве приза создание страницы в социальных сетях и запуск таргетированной рекламы, для 10 компаний запустят рекламную кампанию на радио, ещё 10 компаниям окажут содействие в регистрации товарного знака.

"Участники программы реализуют много полезных проектов в разных сферах. К примеру, победители занимаются производством изделий из дерева, строительных металлоконструкций, инструмента и продуктов питания, а также оказывают услуги в сфере образования, благоустройства территорий, права и социальной деятельности", – отметил Максим Черкасов.

Конкурсная комиссия, состоящая из специалистов регионального центра "Мой бизнес", оценивала участников по следующим критериям: среднесписочная численность работников, переход в реестр субъектов МСП в 2023-2024 годах, результаты прескоринговой оценки, система налогообложения, наличие регистрации на цифровой платформе МСП.РФ и регистрация на сайте мойбизнес52.рф.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8−800−301−29−94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области он реализуется региональным Минпромом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.