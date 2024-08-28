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Общество

Нижегородский опыт в развитии цифровой инклюзии представили на ИТ-конференции GP Days

09 сентября 2024 11:06  [95] Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородский опыт в развитии цифровой инклюзии представили на ИТ-конференции GP Days в областном центре.

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия",  лаборатория инклюзивных технологий при правительстве Нижегородской области
организовала панельную дискуссию на тему "Приоритетные задачи развития знаний о цифровой доступности в России" совместно с партийным проектом "Цифровая Россия" партии "Единая Россия", а также Сбером. В сессии приняли участие представители органов федеральной и региональной власти, нижегородских вузов с ИТ-специализацией и эксперты по инклюзивным цифровым технологиям.

Сегодня в России меняют подходы и законодательные требования доступности для граждан с инвалидностью, предъявляемые к сайтам, мобильным приложениям и другим интерфейсам. В мае 2024 года Нижегородская область предложила 8 инициатив для развития цифровой инклюзии пользователей с физическими и когнитивными особенностями в России, основываясь на направлениях и проектах, реализуемых в
регионе. Все инициативы концептуально поддержаны председателем ИТ-комитета Госдумы РФ Александром Хинштейном.

"В Нижегородской области сформирован и развивается мощный ИТ-кластер, в котором тесно сотрудничают разработчики, образовательные учреждения и эксперты в самых разных областях. На уровне региона созданы условия максимальной поддержки этих инициатив, что, безусловно, позволяет создавать передовые, прорывные ИТ-решения и инициировать изменения законодательства. Значимость и глубина этих наработок отмечена на федеральном уровне и масштабируется на всю Россию", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Эксперты Лаборатории инклюзивных технологий при правительстве Нижегородской области прорабатывают и внедряют решения для расширения доступности информации для людей с разного рода особенностями: зрения, слуха, ментальными ограничениями. В этой работе участвуют как ИТ-специалисты, так и непосредственно люди с особенностями восприятия.

"Результаты такого системного подхода уже помогают людям с инвалидностью чувствовать себя увереннее. Например, в регионе внедряется новый стандарт интерфейсов электронных указателей маршрута на общественном транспорте, а созданный при участии экспертов Лаборатории сайт правительства Нижегородской области стал на 100 процентов доступен для слабовидящих, незрячих и слепоглухих.

Опыт внедрения инноваций позволил глубоко погрузиться в особенности правового регулирования цифровой доступности и выйти с предложениями на федеральный уровень", - сказал руководитель Лаборатории Илья Лебедев.

Инициатива в области правового регулирования цифровой доступности, собранные экспертной группой Лаборатории инклюзивных технологий, стали основой изменений комплекса законов на федеральном уровне.

"В Нижнем Новгороде сформировалась инициативная команда, которая обладает достаточной экспертизой, пониманием тонких нюансов, чтобы помочь федеральному законодателю понять, как необходимо расширять доступность информации с учетом специфики людей с ограниченными возможностями. Мы можем опираться на эти наработки, чтобы внести доработки целый комплекс норм и актов, чтобы дать новые возможности людям с инвалидностью", - отметил руководитель федерального штаба партийного проекта "Цифровая Россия" Алексей Ландарь.

Также на сессии представили прототип ИИ-технологии распознавания русского жестового языка, созданный в партнерстве со Сбером, и провели мастер-класс по использованию компьютера и смартфона без зрения от незрячих наставников.

Напомним, что включение задач цифровой инклюзии в новый нацпроект "Экономика данных", инициированный президентом России Владимиром Путиным, было предложено Нижегородской областью на выездном заседании комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, ИТ и связи на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ("ЦИПР") в Нижнем Новгороде.

Развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России". Партия запустила партпроект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. Он направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.

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Теги:
IT Единая Россия Технологии
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