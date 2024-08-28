День города при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Фото: Татьяна Макарова

Кстово 7 сентября отметило День города. Общегородской праздник традиционно прошел при поддержке компании "ЛУКОЙЛ".

Мероприятия в этот день проходили на нескольких городских площадках, и каждый мог найти себе развлечение по душе. Это выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, детские аттракционы и мастер-классы, спортивные соревнования, широкая концертная программа.

И конечно, особое праздничное настроение кстовчанам и гостям города создавали брендированные шарики, флажки и кепки от компании "ЛУКОЙЛ". Вечером перед публикой выступила группа "Блестящие". Всем известные и любимые песни стали главным подарком кстовчанам от ЛУКОЙЛа.