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Общество

День города при поддержке ЛУКОЙЛа

09 сентября 2024 11:19  [83] Общество

Фото: Татьяна Макарова

Кстово 7 сентября отметило День города. Общегородской праздник традиционно прошел при поддержке компании "ЛУКОЙЛ".

Мероприятия в этот день проходили на нескольких городских площадках, и каждый мог найти себе развлечение по душе. Это выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, детские аттракционы и мастер-классы, спортивные соревнования, широкая концертная программа.

И конечно, особое праздничное настроение кстовчанам и гостям города создавали брендированные шарики, флажки и кепки от компании "ЛУКОЙЛ". Вечером перед публикой выступила группа "Блестящие". Всем известные и любимые песни стали главным подарком кстовчанам от ЛУКОЙЛа. 

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Теги:
День города Кстово ЛУКОЙЛ
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