Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2024 11:47  [45] Граффити в честь участника СВО Александра Горева появилось в Нижнем Новгороде
09 сентября 2024 11:25  [78] Чрезвычайная пожароопасность лесов установится в Нижегородской области
09 сентября 2024 11:19  [76] День города при поддержке ЛУКОЙЛа
09 сентября 2024 11:06  [79] Нижегородский опыт в развитии цифровой инклюзии представили на ИТ-конференции GP Days
09 сентября 2024 10:46  [103] Обязательную примирительную процедуру при разводе могут ввести в РФ
09 сентября 2024 10:31  [88] Свыше 4 млн раз клиенты "ТНС энерго" платили за свет через онлайн-сервисы компании в 2024 году
09 сентября 2024 09:09  [141] "Бабье" или метеорологическое: летняя погода сохранится в Нижегородской области
09 сентября 2024 08:29  [143] Нижегородская область входит в топ-15 регионов РФ по ситуации на рынке труда
09 сентября 2024 07:20  [147] Законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе внесут в Госдуму
08 сентября 2024 13:39  [315] Военнослужащих поздравили с Днем танкиста
Общество

Граффити в честь участника СВО Александра Горева появилось в Нижнем Новгороде

09 сентября 2024 11:47  [45] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Новый арт-объект, посвященный участнику СВО Александру Гореву, торжественно открыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Александр Горев служил начальником штаба - заместителем командира разведывательного артиллерийского дивизиона, награжден орденом Мужества. Несмотря на полученные ранения и контузию в боях, храбро продолжал сражаться. Александр Горев погиб в 2022 году в городе Изюм Харьковской области в бою с диверсионно-разведывательной группой противника.

На торжественной церемонии открытия присутствовали полковник Евгений Чинцов, советник главы Нижнего Новгорода Владимир Анисимов, участники СВО, которые в настоящее время проходят в Нижегородской области стажировку по программе "Время героев".

Кроме того, церемония открытия прошла при участии главы администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Светланы Горбуновой, вдовы героя Марины Горевой, руководителя нижегородских "Волонтёров Победы" Марии Самоделкиной. Также гостями мероприятия стали активисты движения "Волонтёры Победы", воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" и местные жители.

"Граффити – это новый формат трансляции патриотических ценностей, который напоминает нижегородцам о том, что за каждым героическим поступком стоит большой труд, самоотверженность и любовь к своей стране. Каждый, кто увидит эти портреты, уверен, будет испытывать уважение к тем, кто отдал свою жизнь ради защиты Родины и своего народа", - отметил Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что новый мурал "Архангел" появился в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры граффити
Поделиться:
Новости по теме
07 августа 2024 12:52  [700] Новый мурал "Архангел" появился в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph