Граффити в честь участника СВО Александра Горева появилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Новый арт-объект, посвященный участнику СВО Александру Гореву, торжественно открыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Александр Горев служил начальником штаба - заместителем командира разведывательного артиллерийского дивизиона, награжден орденом Мужества. Несмотря на полученные ранения и контузию в боях, храбро продолжал сражаться. Александр Горев погиб в 2022 году в городе Изюм Харьковской области в бою с диверсионно-разведывательной группой противника.

На торжественной церемонии открытия присутствовали полковник Евгений Чинцов, советник главы Нижнего Новгорода Владимир Анисимов, участники СВО, которые в настоящее время проходят в Нижегородской области стажировку по программе "Время героев".

Кроме того, церемония открытия прошла при участии главы администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Светланы Горбуновой, вдовы героя Марины Горевой, руководителя нижегородских "Волонтёров Победы" Марии Самоделкиной. Также гостями мероприятия стали активисты движения "Волонтёры Победы", воспитанники военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" и местные жители.

"Граффити – это новый формат трансляции патриотических ценностей, который напоминает нижегородцам о том, что за каждым героическим поступком стоит большой труд, самоотверженность и любовь к своей стране. Каждый, кто увидит эти портреты, уверен, будет испытывать уважение к тем, кто отдал свою жизнь ради защиты Родины и своего народа", - отметил Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что новый мурал "Архангел" появился в Нижнем Новгороде на улице Совнаркомовской.