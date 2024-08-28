Почти 1 млн айтишников работают в РФ Общество

Число IT-специалистов в России уже перешагнуло за 900 тысяч человек и продолжает расти. Об премьер-министр Михаил Мишустин заявил в своем видеообращении в Telegram-канале Правительства РФ к участникам международного форума Kazan Digital Week.

"Оказываем всестороннюю поддержку IT-сфере, чтобы инновации и прорывные решения создавались и активно применялись в нашей стране. Здесь важным направлением является подготовка высококвалифицированных кадров. В отрасли сейчас трудятся свыше 900 тыс. специалистов. И их число увеличивается. Многие молодые люди хотят связать свою жизнь именно с современными технологиями", - уточнил председатель правительства РФ.

Михаил Мишустин отметил, что школьники всё чаще выбирают сдавать единый госэкзамен по информатике.

"Эта дисциплина стабильно удерживает второе место по популярности среди предметов по выбору и уступает только традиционному лидеру - обществознанию", - привел статистику премьер.

Кроме того, по его данным, почти каждый десятый из тех, кто оканчивал российский вуз в нынешнем году, получил специальность в IT-области. За последние 5 лет число выпускников по таким направлениям выросло на 18%, IT-индустрия в стране продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что правительство РФ упростило аккредитацию IT-компаний. Также сообщалось, что Нижний Новгород – в числе лидеров российской IT-индустрии.

Кроме того сообщали, что участники "НЕЙМАРК.Интенсива" представили около 30 новых ИТ-продуктов в Нижнем Новгороде.