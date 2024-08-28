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Общество

"Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" подарили праздник маленьким кстовчанам и их родителям

09 сентября 2024 13:42  [117] Общество

Энергетики Нижегородских филиалов ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" 7 сентября провели праздник для маленьких кстовчан и их родителей. Праздничное шоу прошло в центре города на бульваре Нефтепереработчиков и стало подарком к Дню рождения Кстова.

Весёлые старты, конкурс рисунков на асфальте, активные игры сменяли друг друга на площадке перед сценой. Победители конкурсов получали в награду изданные "Т Плюс" книги "Тёплые сказки", "Коллекция энергоэффективных советов", "Безопасность в Энергограде", настольные игры и другие подарки.

Пока дети играли, взрослые кстовчане могли быстро и просто подписаться на электронную квитанцию за отопление и горячую воду вместо бумажной – такую возможность им предоставили специалисты "ЭнергосбыТ Плюс". Завершила праздник большая детская дискотека.

"Детский праздник в День рождения города мы устраиваем в Кстово уже второй год. Мы, энергетики, работаем, чтобы в домах жителей было всегда тепло и комфортно, и сегодня постарались подарить взрослым и детям заряд отличного настроения", – отметила руководитель управления клиентского сервиса Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Быстрова.

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Теги:
Т Плюс
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