"Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" подарили праздник маленьким кстовчанам и их родителям Общество

Энергетики Нижегородских филиалов ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" 7 сентября провели праздник для маленьких кстовчан и их родителей. Праздничное шоу прошло в центре города на бульваре Нефтепереработчиков и стало подарком к Дню рождения Кстова.

Весёлые старты, конкурс рисунков на асфальте, активные игры сменяли друг друга на площадке перед сценой. Победители конкурсов получали в награду изданные "Т Плюс" книги "Тёплые сказки", "Коллекция энергоэффективных советов", "Безопасность в Энергограде", настольные игры и другие подарки.

Пока дети играли, взрослые кстовчане могли быстро и просто подписаться на электронную квитанцию за отопление и горячую воду вместо бумажной – такую возможность им предоставили специалисты "ЭнергосбыТ Плюс". Завершила праздник большая детская дискотека.

"Детский праздник в День рождения города мы устраиваем в Кстово уже второй год. Мы, энергетики, работаем, чтобы в домах жителей было всегда тепло и комфортно, и сегодня постарались подарить взрослым и детям заряд отличного настроения", – отметила руководитель управления клиентского сервиса Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Быстрова.