Волгаэнерго завершает подготовку к отопительному сезону Общество

Компания Волгаэнерго (входит в Эн+) завершает масштабную подготовку к отопительному сезону в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. С мая по сентябрь ООО "Теплосети" (входит в ГК Волгаэнерго) провели гидравлические испытания на 100% магистральных и 90% квартальных сетей. В ходе испытаний ремонтные бригады выявили и устранили более 400 дефектов, снизив риск возникновения аварийных ситуаций в период высоких тепловых нагрузок.



В июле компания также провела испытания на тепловые потери, которые помогли сформировать планы по замене труб и улучшению изоляции. В рамках ремонтной кампании было заменено 25 км теплотрасс в Ленинском и Автозаводском районах. К концу сентября планируется завершение капитального ремонта еще на 6 объектах, а также замена 8,2 км тепловых сетей и порядка 2 км изоляции.



"Отопительный сезон в Нижнем Новгороде, как правило, начинается в конце сентября, но уже с 29 августа компания "Теплосети" перешла в стадию завершения подготовки к отопительному сезону и заполнению всех сетей отопления после ремонтных работ, чтобы независимо от перепадов погоды быть готовыми в любой момент начать обогревать дома жителей", - отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.