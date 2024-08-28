Новые остановки для электробусов обустроят на улице Ванеева Общество

Новые остановки для электробусов появятся на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

"Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с администрацией Нижнего Новгорода в августе и сентябре проведены выездные совещания и выбраны места посадки/высадки пассажиров, которые будут соответствовать нормам безопасного дорожного движения. До конца сентября администрацией Нижнего Новгорода планируется обустройство двух новых остановочных пунктов на улице Ванеева около выезда с улицы Маршала Рокоссовского", - говорится в сообщении.

Остановки будут предназначены для электробусов маршрута Э-17, а также автобусов маршрутов А-34 и А-92 и позволят улучшить транспортную доступность жителей улицы Маршала Рокоссовского и жилого комплекса "Город Будущего".

Ранее сообщалось, что новые остановки введут на маршруте электробуса Э-9 в Кузнечихе с 1 сентября.