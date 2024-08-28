Нижегородский квартал "Сименс и Гальске" рекомендовали пока не сносить Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Экспертный совет при минграде региона рекомендовал отложить снос домов в квартале "Сименс и Гальске" в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в нижегородском правительстве.

Отмечается, что в проработке находятся различные варианты развития данной территории.

В том числе, "Агентству по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" поручено подготовить информацию о разработке концепции реновации квартала "Сименс и Гальске". Также рассматривается возможность передачи объектов исторической застройки в собственность региона для дальнейшего инвестирования.

Напомним, ранее исторический квартал телефонного завода товарищества "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде планировалось снести.