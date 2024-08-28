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Бизнес

ВТБ: половина россиян готовы передать искусственному интеллекту контроль спонтанных покупок

09 сентября 2024 16:21  [82] Бизнес

Почти половина россиян (48%) готовы передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, показал опрос, проведенный ВТБ. 44% россиян готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Об этом рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, на технологическом форуме Kazan Digital Week.

Безоговорочно доверять ИИ контроль спонтанных покупок готовы 13% респондентов. Они могут позволить сервисам, использующим технологии искусственного интеллекта, анализировать свой образ жизни, данные о местоположении, уровне доходов и общем характере трат. Если ИИ-алгоритмы сочтут, что та или иная покупка носит спонтанный характер, а выбранный товар или услуга не являются предметом первой необходимости, то платежный сервис может заблокировать эту транзакцию.

Но более массовым оказался сценарий, когда при анализе данных сервис будет рекомендовать пользователю отказаться от покупки, но не блокировать транзакцию. Этот вариант выбрали 35% опрошенных россиян. Также более трети (40%) сообщили, что хотели бы контролировать свои расходы самостоятельно.

На вопрос, готовы ли россияне передать технологиям ИИ контроль за финансами детей, 33% сообщили, что готовы, если будут уверены в безопасности этих сервисов. 11% безоговорочно доверили бы таким программам контроль за финансами детей.

"Технологии искусственного интеллекта и анализа данных проникают в большинство сфер нашей жизни. В финансовой сфере эти решения ещё долго будут играть одну из ведущих ролей в развитии сервисов. Дальнейшее развитие этих технологий во многом будет зависеть от возможностей безопасного объединения и анализа данных из различных источников: информационных систем и сервисов, массивов данных крупных компаний", – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Исследование проводилось среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

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Теги:
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