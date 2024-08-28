Компенсацию за потерю средств в случае банкротства брокера планируют ввести в РФ

Минфин России работает над созданием системы защиты средств граждан в случае банкротства их брокера, сообщает ТАСС.
Предполагается, что в случае банкротства брокера инвестор сможет получить компенсацию.
Федеральный Минфин готовит обширный проект по развитию финансового рынка, который войдет в нацпроект "Эффективная и конкурентные экономика".
В ведомстве также напомнили о действующих инициативах: это, в том числе, программа долгосрочных сбережений, индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), а также долевое страхование жизни.
Ранее сообщалось, что Минфин обсуждает с Центробанком создание отечественных криптобирж.
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