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Экономика

Компенсацию за потерю средств в случае банкротства брокера планируют ввести в РФ

09 сентября 2024 17:29  [118] Экономика

Минфин России работает над созданием системы защиты средств граждан в случае банкротства их брокера, сообщает ТАСС.

Предполагается, что в случае банкротства брокера инвестор сможет получить компенсацию. 

Федеральный Минфин готовит обширный проект по развитию финансового рынка, который войдет в нацпроект "Эффективная и конкурентные экономика".

В ведомстве также напомнили о действующих инициативах: это, в том числе, программа долгосрочных сбережений, индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), а также долевое страхование жизни.

Ранее сообщалось, что Минфин обсуждает с Центробанком создание отечественных криптобирж.

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Теги:
Компенсация Минфин
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