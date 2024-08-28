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Спорт

Летопись кстовского самбо при поддержке ЛУКОЙЛа

09 сентября 2024 17:38  [91] Спорт

Компания "ЛУКОЙЛ" активно поддерживает спорт, выступает партнером соревнований различного уровня, помогает в организации поездок спортсменов на выступления, проведении учебно-тренировочных занятий и сборов команд, оказывает содействие в приобретении формы и инвентаря, в благоустройстве спортивных площадок.

Город Кстово Нижегородской области считается городом самбо. Конечно же, этому национальному виду спорта здесь уделяется особенно много внимания. В этом году кстовское самбо отмечает 60-летие. И проект Кстовской федерации самбо "Летопись кстовского самбо" стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года. К юбилейной дате уже вышла летопись, отражающая все вехи развития данного вида спорта в городе Кстово.

"Благодарю компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта. Это особенно важно как сохранения исторической памяти, так и для воспитания молодых спортсменов", - сказал президент Кстовской федерации самбо Вадим Усов.

 

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Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ Спорт
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