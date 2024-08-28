Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2024 18:56  [112] Новая партия гумпомощи отправлена из Нижегородской области в Курск
09 сентября 2024 18:39  [123] Внутридворовые проезды на улице Ванеева ремонтируют по обращениям жителей
09 сентября 2024 17:22  [131] Движение перекроют в центре Автозавода из-за легкоатлетической эстафеты 15 сентября
09 сентября 2024 16:54  [196] Нижегородский квартал "Сименс и Гальске" рекомендовали пока не сносить
09 сентября 2024 16:28  [159] Мост через реку Вадок в Нижегородской области откроют этой осенью
09 сентября 2024 15:28  [161] Более 145 тысяч мест для целевого обучения предусмотрено в российских вузах
09 сентября 2024 14:57  [219] Депутаты Госдумы выступили против обучения детей мигрантов в российских школах
09 сентября 2024 14:48  [187] Новые остановки для электробусов обустроят на улице Ванеева
09 сентября 2024 14:15  [178] Волгаэнерго завершает подготовку к отопительному сезону
09 сентября 2024 13:42  [183] "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" подарили праздник маленьким кстовчанам и их родителям
Общество

Новая партия гумпомощи отправлена из Нижегородской области в Курск

09 сентября 2024 18:56  [112] Общество

Фото: Дом народного единства

В Курск доставлена новая партия гуманитарной помощи из Нижегородской области – 10 тонн необходимых жителям вещей. Регион поддерживает курян с первых дней вторжения ВСУ на территорию Курской области. Нижегородцы отправили несколько гуманитарных конвоев с продуктами питания, средствами гигиены, бытовой техникой, пиломатериалами.

Всего в Курск при участии координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей доставлено более 50 тонн необходимых вещей. Грузы формируются по конкретным заявкам курян. Собирают то, что требуется жителям приграничья, вынужденным покинуть свои дома и проживающим сейчас в пунктах временного размещения.

"Доставили то, что сейчас необходимо эвакуированным жителям, а также нашим бойцам. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, привез в пункты временного размещения средства гигиены и постельные принадлежности, а для военнослужащих — стройматериалы и инструменты. Мы будем помогать до победы всем, кто нуждается в нашей поддержке", - рассказала заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

Гуманитарный груз сформировало нижегородское отделение Ассамблеи народов России при содействии координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей, действующего на базе Дома народного единства, и при поддержке правительства Нижегородской области.

"Все национально-культурные автономии, входящие в наше объединение, сплотились и приняли активное участие в сборе помощи. Мы уже начали работать над формированием следующей партии для отправки нашим бойцам и согражданам из Курской области", - отметил руководитель нижегородского отделения Ассамблеи народов России Роман Голубин.

Жители Курска выразили благодарность нашему региону за помощь.

"Хочу поблагодарить Нижегородскую область и координационный центр за то, что не остались безразличными к тому, что у нас происходит. Это нас объединяет, делает сильнее и приближает к победе", - сказал житель Курской области Игорь Трубачев.

Присоединиться к помощи участникам СВО и жителям Курской области могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса и перечислить средства можно на сайте: дом-единства.рф.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph