Новая партия гумпомощи отправлена из Нижегородской области в Курск Общество

Фото: Дом народного единства

В Курск доставлена новая партия гуманитарной помощи из Нижегородской области – 10 тонн необходимых жителям вещей. Регион поддерживает курян с первых дней вторжения ВСУ на территорию Курской области. Нижегородцы отправили несколько гуманитарных конвоев с продуктами питания, средствами гигиены, бытовой техникой, пиломатериалами.

Всего в Курск при участии координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей доставлено более 50 тонн необходимых вещей. Грузы формируются по конкретным заявкам курян. Собирают то, что требуется жителям приграничья, вынужденным покинуть свои дома и проживающим сейчас в пунктах временного размещения.

"Доставили то, что сейчас необходимо эвакуированным жителям, а также нашим бойцам. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, привез в пункты временного размещения средства гигиены и постельные принадлежности, а для военнослужащих — стройматериалы и инструменты. Мы будем помогать до победы всем, кто нуждается в нашей поддержке", - рассказала заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

Гуманитарный груз сформировало нижегородское отделение Ассамблеи народов России при содействии координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей, действующего на базе Дома народного единства, и при поддержке правительства Нижегородской области.

"Все национально-культурные автономии, входящие в наше объединение, сплотились и приняли активное участие в сборе помощи. Мы уже начали работать над формированием следующей партии для отправки нашим бойцам и согражданам из Курской области", - отметил руководитель нижегородского отделения Ассамблеи народов России Роман Голубин.

Жители Курска выразили благодарность нашему региону за помощь.

"Хочу поблагодарить Нижегородскую область и координационный центр за то, что не остались безразличными к тому, что у нас происходит. Это нас объединяет, делает сильнее и приближает к победе", - сказал житель Курской области Игорь Трубачев.

Присоединиться к помощи участникам СВО и жителям Курской области могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса и перечислить средства можно на сайте: дом-единства.рф.