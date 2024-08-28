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Общество

Нижегородский аэропорт принял 11 летевших в Москву рейсов

10 сентября 2024 08:34  [143] Общество

Фото: Кира Мишина

Утром 10 сентября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова принял в качестве запасного 11 бортов, которые направлялись в аэропорты московского авиационного узла.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все самолёты готовятся к отправке в пункты назначения.

Собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания, уточнили в нижегородской воздушной гавани.

Изменения в авиамаршрутах связаны с массированной атакой дронов на регионы Центральной России, произошедшей рано утром. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника самолётного типа над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
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