Депутаты ГД предложили установить лимит на гонорары артистам за счёт бюджета Общество

Фото: Кира Мишина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции "Единая Россия" выступил с предложением установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счёт бюджета. Соответствующее обращение будет направлено в федеральное правительство, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных контрактов при организации концертов на сумму не более 1 млн рублей - в целях экономии средств бюджетов. По его мнению, эти деньги могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из приграничных с зоной СВО областей.

Депутат напомнил, как власти Оренбурга на День города заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта с участием популярного исполнителя Shaman.

Даванков тогда отметил, что подобные контракты регулярно заключаются и в других регионах.

Султан Хамзаев заявил РИА "Новости", что обратится в правительство России поддержать его предложение и совместно проработать соответствующие нормативные изменения.

"Предлагаю определить и установить унифицированный лимит на гонорары для артистов, которые выплачиваются из бюджета", — сказал он.

Депутат указал на важность того, чтобы в такое ответственное время региональные власти со всей внимательностью подходили к бюджетным деньгам. А когда речь касается увеселительных, развлекательных мероприятий, должен быть чёткий лимит на траты денег из бюджета на гонорары артистов.

"По призыву государства певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах. Это растрата бюджета, за которую должна быть соответствующая ответственность для чиновников", - подчеркнул парламентарий.