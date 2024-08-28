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Общество

Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" продолжится до 15 октября

10 сентября 2024 11:15  [36] Общество

29 июля 2024 года был объявлен старт XVI Конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области.

Проводится конкурс по трем традиционным номинациям: "Экология", "Духовность и культура" и "Спорт". Принять участие в нем могут некоммерческие негосударственные организации; государственные, муниципальные бюджетные учреждения; органы местного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области.

В рамках конкурса поддерживаются проекты и инициативы местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создаются условия для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать значимые социальные идеи в Нижегородском регионе. Обязательным условием финансирования является вклад собственных (привлеченных) средств организации-заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в разделе "Ответственность" http://nnos.lukoil.ru. Все вопросы по конкурсу можно задать по телефону (83145) 5-50-58 или направить их электронной почтой: pr-nnos@lukoil.com.

Заявки в бумажном виде и на электронном носителе принимаются по 15 октября 2024 года (включительно) по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9. 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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