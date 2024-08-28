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Происшествия

Около 60 мотоциклистов оштрафовали за прошлую неделю в Нижнем Новгороде

10 сентября 2024 11:30  [1] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

С начала 2024 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 53 ДТП, произошедших по вине водителей мототранспорта, в результате которых 58 человек пострадало, 1 погиб. Эти показатели на 36% превышают прошлогодние. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

В областном центре на прошлой неделе - с 30 августа по 8 сентября - прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта.

Сотрудники дорожно-патрульной службы с участием мотовзвода ГИБДД проверяли наличие водительского удостоверения и обращали пристальное внимание на соблюдение правил дорожного движения.

За время акции было выявлено 57 нарушений ПДД со стороны водителей мототранспорта. Из них 15 были задержаны за езду без прав, 9 - за передвижение без мотошлемов.

Кроме того, 1 мотоциклист управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а ещё 1 привлечён за езду без права управления.

В Нижегородской Госавтоинспекции напомнили, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. За руль скутеров можно садиться только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М", а мотоциклом можно управлять с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А". При этом мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

Если мототранспортом управляет водитель без прав с необходимой разрешающей категорией, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей - в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и неукоснительно соблюдать ПДД: не превышать установленный скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами.

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Теги:
Госавтоинспекция Мотоспорт
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