Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по спросу на детские умные-часы Бизнес

Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые приобретают нижегородские родители к школе. В этом году спрос на них в августе был на 37 % выше, чем в июле, и половину из них покупали в последние 10 дней месяца. По количеству реализованных смарт-часов накануне учебного года Нижегородская область оказалась на шестом месте среди регионов страны. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В преддверии школьного сезона у родителей традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учёбы. При этом после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года. Взрослые приобретали гаджеты, ориентируясь на советы экспертов, учителей и пожелания самих школьников.

В Нижегородской области в период подготовки к школе сильнее всего взлетел спрос на умные часы. Так, в этом августе их приобретали на 37 % чаще, чем в июле. Родители также покупали и другие полезные гаджеты для детей — спрос на колонки вырос на 58 % по сравнению с прошлым месяцем, а востребованность ноутбуков увеличилась на 60 %.

В целом по России в последние 10 дней августа суммарно было продано почти 40 % всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. При этом на последнюю неделю было реализовано 30 % умных колонок, 20 % смарт-часов и более трети детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа был довольно равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12 % покупок.

"Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе. Мы следим за спросом и оперативно реагируем на запросы наших клиентов", – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.