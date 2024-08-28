Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
10 сентября 2024 12:02  [105] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по спросу на детские умные-часы
09 сентября 2024 16:21  [403] ВТБ: половина россиян готовы передать искусственному интеллекту контроль спонтанных покупок
09 сентября 2024 12:40  [343] Нижегородских предпринимателей приглашают на конференцию "Госконтракты: риски и возможности"
09 сентября 2024 09:53  [397] Услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей
06 сентября 2024 15:46  [571] Около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль"
06 сентября 2024 12:56  [544] Ход благоустройства бульвара Победы в Нижнем Новгороде проверил "партийный десант"
06 сентября 2024 12:32  [527] ВТБ: большинство жителей ПФО хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке
06 сентября 2024 08:31  [540] Инвесткарту Нижегородской области дополнили информацией о дорогах
05 сентября 2024 17:30  [599] ООО "ЛМЗ "Старт" увеличил выработку на 18% благодаря нацпроекту  
05 сентября 2024 14:27  [509] ВТБ проанализировал эффективность вложений в инфраструктурные проекты
Бизнес

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по спросу на детские умные-часы

10 сентября 2024 12:02  [105] Бизнес

Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые приобретают нижегородские родители к школе. В этом году спрос на них в августе был на 37 % выше, чем в июле, и половину из них покупали в последние 10 дней месяца. По количеству реализованных смарт-часов накануне учебного года Нижегородская область оказалась на шестом месте среди регионов страны. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В преддверии школьного сезона у родителей традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учёбы. При этом после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года. Взрослые приобретали гаджеты, ориентируясь на советы экспертов, учителей и пожелания самих школьников.

В Нижегородской области в период подготовки к школе сильнее всего взлетел спрос на умные часы. Так, в этом августе их приобретали на 37 % чаще, чем в июле. Родители также покупали и другие полезные гаджеты для детей — спрос на колонки вырос на 58 % по сравнению с прошлым месяцем, а востребованность ноутбуков увеличилась на 60 %.

В целом по России в последние 10 дней августа суммарно было продано почти 40 % всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. При этом на последнюю неделю было реализовано 30 % умных колонок, 20 % смарт-часов и более трети детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа был довольно равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12 % покупок.

"Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе. Мы следим за спросом и оперативно реагируем на запросы наших клиентов", – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph