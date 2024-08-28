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Около 70 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за мошенников

10 сентября 2024 12:13  [104] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

За прошедшую неделю сотрудники полиции зарегистрировали 139 преступлений, совершённых с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает ГУ МВД по Нижегородской области, чаще всего мошенники прибегали к схемам "Звонок от службы безопасности банка" (59 случаев), "Предложение дополнительного заработка" (25) и "Истекает срок действия сим-карты" (19) - и другим.

В общей сложности нижегородцы лишились за прошлую свыше 68,8 млн рублей.

Так, например, 54-летняя жительница Арзамаса сообщила полицейским, что с ней в мессенджере связался якобы менеджер банка и предложил дополнительно заработать на инвестициях. Он убедил женщину обналичить сбережения и оформить кредиты в нескольких банках, а затем перевести деньги на указанные реквизиты. В течение недели она перевела злоумышленнику 700 тысяч личных накоплений и 1,5 млн кредитных средств.

Другой показательный случай произошёл в Балахне. Местному жителю позвонил якобы представитель мобильного оператора, который сообщил, что мужчине необходимо срочно продлить договор на обслуживание абонентского номера, иначе тот будет заблокирован. Для подтверждения продления его попросили назвать код из смс, что он и сделал.

Через некоторое время потерпевшему позвонил "сотрудник портала "Госуслуги", который заявил, что с его банковского счёта кто-то хочет снять крупную сумму. Под предлогом поимки преступника балахнинца убедили обналичить 770 000 рублей, конвертировать их в доллары, а затем отправить на присланные реквизиты.

Ранее нижегородцев предупредили об активизации мошенников от имени налоговой. Так, налогоплательщики по электронной почте стали получать письма от неизвестных с запросом сведений о прогнозе поступлений. К письму прикладывался файл "Таблица.docx.exe", который оказался вредоносным ПО для удаленного доступа к компьютеру.

Как сообщил телеканал "360", в России введут запрет звонков с незнакомых номеров через мессенджеры.

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Теги:
МВД Мошенничество
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