Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Роскомнадзор продолжит развитие используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, сообщают Известия.
Как отметили в ведомстве, российское законодательство запрещает использование программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту.
В частности, указанные программы могут обеспечить доступ к фейкам, продаже наркотиков и др. информации, распространение которой запрещено.
"Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи Reuters от 5 сентября, теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации", - отметили в Роскомнадзоре.
Ранее сообщалось, что почти 65% нижегородцев сталкивались с фейками в интернете. Роскомнадзор ранее заблокировал сайты четырёх изданий за фейки.
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