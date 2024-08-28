Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту Общество

Роскомнадзор продолжит развитие используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, сообщают Известия.

Как отметили в ведомстве, российское законодательство запрещает использование программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту.

В частности, указанные программы могут обеспечить доступ к фейкам, продаже наркотиков и др. информации, распространение которой запрещено.

"Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи Reuters от 5 сентября, теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации", - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что почти 65% нижегородцев сталкивались с фейками в интернете. Роскомнадзор ранее заблокировал сайты четырёх изданий за фейки.