Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2024 13:06  [8] Нижегородский главный судебный пристав ответит на вопросы участников СВО и членов их семей
10 сентября 2024 12:40  [80] Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту
10 сентября 2024 11:46  [125] Ремонт участка трассы на Йошкар-Олу завершился в Нижегородской области
10 сентября 2024 11:15  [118] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" продолжится до 15 октября
10 сентября 2024 09:56  [186] Глеб Никитин провёл встречу с главным онкологом России Андреем Каприным
10 сентября 2024 09:33  [178] "Вагон Победы", посвящённый героям СВО, запустили в Нижнем Новгороде
10 сентября 2024 08:59  [181] Депутаты ГД предложили установить лимит на гонорары артистам за счёт бюджета
10 сентября 2024 08:34  [219] Нижегородский аэропорт принял 11 летевших в Москву рейсов
10 сентября 2024 08:17  [179] Межпоселковый газопровод построили в Семёнове для газификации десяти деревень
10 сентября 2024 07:17  [206] Парковку запретят во дворе Дома офицеров на Большой Покровской
Общество

Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

10 сентября 2024 12:40  [80] Общество

Роскомнадзор продолжит развитие используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, сообщают Известия.

Как отметили в ведомстве, российское законодательство запрещает использование программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту. 

В частности, указанные программы могут обеспечить доступ к фейкам, продаже наркотиков и др. информации, распространение которой запрещено.

"Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи Reuters от 5 сентября, теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации", - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что почти 65% нижегородцев сталкивались с фейками в интернете. Роскомнадзор ранее заблокировал сайты четырёх изданий за фейки.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Роскомнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph