Нижегородский главный судебный пристав ответит на вопросы участников СВО и членов их семей Общество

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области полковник внутренней службы Александр Юдин 12 сентября с 8 до 20 часов проведет личный прием граждан для консультативной помощи участникам СВО и членам их семей.

Прием пройдет по адресу: Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д. 5а, корпус 1.

В рамках личного приема главный судебный пристав Нижегородской области окажет правовую помощь гражданам и ответит на вопросы участников СВО и членов их семей.

Записаться на прием к руководителю ГУФССП России по Нижегородской области можно по телефону 8 (831) 223-29-91.