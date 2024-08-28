Заявку на главную просветительскую награду общества "Знание" можно подать до 30 сентября

Прием заявок на главную просветительскую награду российского общества "Знание" продлится до 30 сентября, сообщают организаторы.
Просветительская награда "Знание.Премия - 2024" Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании.
Чтобы получить просветительскую награду "Знание.Премия", необходимо пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в онлайн-голосовании.
Стать номинантами "Знание.Премия" могут: просветители — педагоги, лекторы, авторы, популяризаторы науки, тренеры, блогеры, юные и иностранные деятели просвещения; просветительские проекты — фильмы, книги, мероприятия, блоги, платформы и др.; просветительские компании — организации, которые добились успехов в просвещении, независимо от основной сферы деятельности.
В премии 19 номинаций, охватывающих все сферы жизни: культура и искусство, история, наука и технологии, бизнес, экономика и право и др.
В прошлом сезоне было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов всех 19 номинаций были определены 97 номинантов.
Подать заявку и призвать принять участие в отборе можно на сайте https://award.znanierussia.ru/
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