Заявку на главную просветительскую награду общества "Знание" можно подать до 30 сентября Общество

Прием заявок на главную просветительскую награду российского общества "Знание" продлится до 30 сентября, сообщают организаторы.

Просветительская награда "Знание.Премия - 2024" Российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании.

Чтобы получить просветительскую награду "Знание.Премия", необходимо пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в онлайн-голосовании.

Стать номинантами "Знание.Премия" могут: просветители — педагоги, лекторы, авторы, популяризаторы науки, тренеры, блогеры, юные и иностранные деятели просвещения; просветительские проекты — фильмы, книги, мероприятия, блоги, платформы и др.; просветительские компании — организации, которые добились успехов в просвещении, независимо от основной сферы деятельности.

В премии 19 номинаций, охватывающих все сферы жизни: культура и искусство, история, наука и технологии, бизнес, экономика и право и др.

В прошлом сезоне было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов всех 19 номинаций были определены 97 номинантов.

Подать заявку и призвать принять участие в отборе можно на сайте https://award.znanierussia.ru/