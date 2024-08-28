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Общество

Нижегородцы урегулировали убытки по ОСАГО через "Госуслуги" около 600 раз

10 сентября 2024 14:09  [80] Общество

В середине 2023 года у нижегородцев появилась возможность дистанционно подавать заявления об электронном урегулировании убытков по ОСАГО через портал "Госуслуги". В частности, при оформлении ДТП по европротоколу электронный документ можно направить на самом портале или с помощью приложения "Госуслуги Авто".

По данным Российского союза автостраховщиков, с августа 2023 года по июль 2024 года включительно возможностью оформить компенсацию по ОСАГО через сервис жители Нижегородской области воспользовались около 600 раз.

Как уточнили в Управлении по связям с общественностью Волго-Вятское ГУ Банка России, денежные выплаты в рамках такого урегулирования за этот период достигали 400 тысяч рублей, но основная часть выплат при этом была до 100 тысяч рублей.

Напомним, закон, предусматривающий электронное урегулирование по ОСАГО, вступил в силу с 15 июля 2023 года. На первом этапе оно обязательно для страховщиков только при получении заявления от потерпевшего через "Госуслуги" (при оформлении ДТП по европротоколу).

Окончательный переход на электронное урегулирование произойдёт 1 января 2025 года. С этого времени оно станет для страховщиков обязательным сервисом, который должен будет работать на сайте или через мобильное приложение, а не только на портале "Госуслуги".

Подать заявление на компенсацию по ОСАГО через "Госуслуги" может пользователь с подтверждённой учётной записью, а само ДТП должно быть оформлено по европротоколу. Кроме того, для подписания документов в электронном виде потребуется мобильное приложение "Госключ".

Для оформления выплаты также нужно приложить подтверждающие документы в соответствии с правилами ОСАГО. При этом часть данных заполняется автоматически из профиля пользователя на "Госуслугах".

Страховая компания уведомит о получении заявления в личный кабинет заявителя на "Госуслугах". Если каких-то документов не хватает, страховщик аналогичным способом сообщит об этом клиенту.

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Теги:
Автомобили Госуслуги ОСАГО
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