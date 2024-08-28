Археологическая выставка по итогам экспедиции в Латакии открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Оксана Колотушкина

Археологической выставка по итогам экспедиции в Латакии открылась в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.

Экспозиция включает в себя портреты участников и итоги полевых работ первой международной российско-сирийской археологической экспедиции в Латакии (Сирийская Арабская Республика).

Во время работы археологи обнаружили немало исторических объектов, часть из них также представлена на выставке.

Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, специалисты и студенты нижегородских вузов сделали целый ряд археологических находок мирового уровня.

"Здесь впервые, обнаружен алфавит, впервые обнаружена нотная грамота. Можно сказать, что отчасти дополнительное свидетельство того, что именно Сирия, возможно, является колыбелью человечества", - отметил замглавы региона.

Археологические работы в Сирии были организованы при поддержке правительства Нижегородской области, ГП НО "Нижегородская областная фармация" в содружестве с Федеральным агентством "Россотрудничество" и Директоратом древностей и музеев Сирийской Арабской Республики в провинции Латакия.

Ранее сообщалось, что мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж" откроется в Нижнем Новгороде.