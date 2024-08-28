Выставка фотографий "Открывая Угарит: в поисках сокровищ эпохи бронзы" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Олег Булыгин

На выставке, приуроченной к визиту официальной делегации Нижегородской области в Сирию в сентябре текущего года, представлены итоги полевых работ первой международной российско-сирийской археологической экспедиции в Латакии (Сирийская Арабская Республика), которая организована ассоциацией "Экспедиционно-волонтерский корпус" при поддержке правительства Нижегородской области, ГП НО "Нижегородская областная фармация" в содружестве с Федеральным Агентством "Россотрудничество" и Директоратом древностей и музеев Сирийской Арабской Республики в провинции Латакия.

Торжественное открытие прошло в Доме народного единства 10 сентября. На мероприятие были приглашены студенты НГЛУ им. Добролюбова и ННГУ им.Лобачевского, которые выбрали своей специальностью востоковедение и археологию. Экскурсию для гостей провел начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГП НО "НОФ" Игорь Леонов.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, который отметил, что Сирия всегда была для России дружественным государством, и культурно-гуманитарная составляющая является одним из приоритетных векторов развития российско-сирийских отношений. "По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина наш регион активно взаимодействует в различных сферах с Сирийской Арабской Республикой, и локомотивом этого процесса выступает государственное предприятие "Нижегородская областная фармация", - подчеркнул заместитель губернатора.

Экспедиция стала частью социального блока работы в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере гуманитарной деятельности с регионом-побратимом Нижегородской области Латакией (САР). По поручению правительства Нижегородской области филиал ГП НО "НОФ" в Сирии ведет, в том числе, работу по развитию культурно-оздоровительного туризма на берегу Средиземного моря. С целью изучения перспектив такого туризма были организованы 2 экспедиции под патронажем Нижегородской областной фармации, одна из которых занималась анализом и выявлением потенциально интересных локаций и объектов для реабилитации и санаторно-курортного лечения, а другая – медицинским обследованием местного населения, раздачей лекарственных препаратов и гуманитарной помощи.

Как пояснил начальник отдела ВЭД Игорь Леонов, сохранение культурного наследия имеет огромное значение для коренных жителей Латакии.

"Древнее царство Угарит, на территории которого находится современная Латакия, является важнейшей частью культурного самосознания местных жителей. Исторические и культурные ценности древности имеют для местных чуть ли не большее значение, чем утилитарные блага, - рассказал Игорь Леонов. – Поэтому археологические раскопки на территории древнего поселения стали неотъемлемой частью нашей совместной работы и помогли нам не только наладить тесное взаимодействие с местным сообществом и органами власти, но и способствовали формированию позитивного образа России среди сирийского населения".

Сложнейшие раскопки проводились на месте скального могильника эпохи бронзы - "Акабат Харун", который был вырублен в скале. Были обнаружены материалы как эпохи бронзы, так и более позднего времени. Среди представленных на фотографиях материалов есть импортные сосуды из Кипра и других регионов древнего мира. Одной из самых ярких находок этого сезона является ритуальная терракотовая фигурка разукрашенного оленя, который, по мнению исследователей, олицетворял в древнем пантеоне Бога-оленя – покровителя охотников и дикой природы.

Планируется, что археологическая экспедиция, приостановленная на летний период из-за аномальной жары в регионе, в сентябре возобновится, и участники официальной делегации Нижегородской области смогут посетить место раскопок.