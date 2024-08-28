Кстовские тепловые сети завершают подготовку к отопительному сезону Общество

Специалисты Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к пробным топкам котельных в сельских населенных пунктах муниципального округа и заполнению квартальных трубопроводов теплоснабжения в городе Кстово.

Заполнение квартальных теплосетей будет производиться по графику, составленному с учетом информации о готовности многоквартирных домов к приему сетевой воды. Пробные топки и заблаговременное заполнение системы теплоносителем позволят обеспечить плавное и быстрое вхождение в отопительный сезон.

Решение о дате старта отопительного периода принимает администрация муниципального округа. По действующим нормам это происходит, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд держится ниже +8 градусов Цельсия.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. Кстовские тепловые сети заменили в городе 3,5 км магистральных и квартальных тепловых сетей, а также 2,3 км тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения. Крупные перекладки прошли на проспекте Капитана Рачкова, улицах 40 лет Октября, Чванова, Нижегородской и других. Восстановление благоустройства участков, где проходила реконструкция, будет завершено до конца октября.