Земельный сельхозучасток отберут у нерадивого собственника в Дивеевском районе

Земельный участок сельхозназначения площадью 5 га будет изъят у собственника в Дивеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Нижегородской области.
Проведенная проверка показала, что собственник не использует участок по назначению, в частности, захламляет землю ТКО и порубочными остатками, что привело к существенному снижению плодородия земель. Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Кроме того, постановлением мирового судьи судебного участка Дивеевского судебного района собственнику был назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.
Однако вместо устранения нарушения и проведения культуртехнической мелиорации и рекультивации нарушенных земель, собственник участка продолжил нарушать требования земельного законодательства путем использования его под свалку ТКО. Документы на изъятие участка направлены в нижегородское Минимущества.
Ранее сообщалось, что администрация Выксы получила предостережение Россельхознадзора за свалку.
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