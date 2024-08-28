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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов с ростом ставок на посуточную аренду жилья

10 сентября 2024 17:15  [70] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов с наиболее высоким ростом стоимости посуточной аренды жилья в 2024 году, сообщает РБК-Недвижимость.

Так, средняя цена аренды однокомнатной квартиры на сутки в Нижнем Новгороде в сентябре 2024 года составляет 4,1 тыс.рублей.

Отмечается, что с начала года цена на такое жилье в городе выросла на 25%. Также эксперты отмечают, что Нижний Новгород обошел Казань при планировании отдыха в выходные дни.

Также в пятерку городов с самыми высокими ценами на посуточное арендное жилье вошли Владивосток, Геленджик, Зеленоградск и Калининград.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов-миллионников, привлекательных для переезда.

 

 

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Теги:
Жилье
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