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Жилой комплекс построят для сотрудников ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
В настоящее время на площадке ведется строительство дорог, сетей газоснабжения и электроснабжения, а также ливневок.
Планируется, что новый ЖК построят напротив поселка Лесная Поляна. Также для детей сотрудников ОЭЗ возведут детсад и школу. Строительство будет вестись в четыре этапа.
Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.
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