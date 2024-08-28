Жилой комплекс построят для сотрудников ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Экономика

Фото: Корпорации развития Нижегородской области

Жилой комплекс построят для сотрудников ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

В настоящее время на площадке ведется строительство дорог, сетей газоснабжения и электроснабжения, а также ливневок.

Планируется, что новый ЖК построят напротив поселка Лесная Поляна. Также для детей сотрудников ОЭЗ возведут детсад и школу. Строительство будет вестись в четыре этапа.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.