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Экономика

Жилой комплекс построят для сотрудников ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске

10 сентября 2024 18:23  [89] Экономика

Фото: Корпорации развития Нижегородской области

Жилой комплекс построят для сотрудников ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

В настоящее время на площадке ведется строительство дорог, сетей газоснабжения и электроснабжения, а также ливневок.

Планируется, что новый ЖК построят напротив поселка Лесная Поляна. Также для детей сотрудников ОЭЗ возведут детсад и школу. Строительство будет вестись в четыре этапа.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.

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Теги:
Дзержинск Промышленность
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