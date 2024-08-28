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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут присоединиться к акции "Мой бизнес помогает" для школьников Курска

10 сентября 2024 18:02  [111] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство экономического развития России совместно с центром "Мой бизнес" запустило благотворительную акцию для детей из Курской области, приуроченную к началу нового учебного года. Центр "Мой бизнес" создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Вся Россия сплотилась в поддержке Курской области: более тысячи волонтеров работает в приграничье, крупный бизнес организует программы поддержки, банки оформляют кредитные каникулы для бизнеса и граждан. Мы запускаем внеочередную акцию #Мойбизнеспомогает в помощь школьникам Курской области", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Все желающие помогут обеспечить школьников техникой, позволяющей детям удаленно посещать занятия, – компьютерами, ноутбуками, планшетами, а также канцелярскими принадлежностями. Кроме того, для пожилых жителей ведется сбор теплой одежды и обуви.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что внести свой вклад и может любой желающий.

"Помочь можно несколькими способами. Первый - самостоятельно принести компьютеры, ноутбуки и планшеты в ближайший из 37 филиалов центра "Мой бизнес" в Нижегородской области. Мы сейчас формируем очередной, уже седьмой, гуманитарный конвой. Также можно заказать необходимые вещи на маркетплейсе или перечислить денежные средства на счет благотворительного марафона "Мир детства", - рассказал Максим Черкасов.

Нижегородский центр "Мой бизнес" на постоянной основе проводит сбор вещей для жителей пострадавших регионов. "Ранее мы уже отправляли школьные наборы для детей из Кременной и Сватова, воду для бойцов из Соледара и мебель для военной части в Луганской народной республике. Сейчас очень важно помочь детям из приграничных районов Курской области, где жители пострадали от обстрелов и лишились своих домов", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что новая партия гумпомощи отправлена из Нижегородской области в Курск.

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Теги:
бизнес гуманитарная помощь Предприниматели
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